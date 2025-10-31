VIDEO Zastupnica poljubila ministra usred sjednice, optužili je da mu sjedi u krilu: "Ma, pogledajte ovo..."

Zgoda iz zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zabavlja, a ujedno i zgražava, tamošnju javnost. Naime, tijekom rasprave o proračunu institucija BiH, zastupnik DF-a Zlatan Begić prekinuo je izlaganje i upozorio predsjedavajućeg da uspostavi red u dvorani.

Begić je predbacio da zastupnica SNSD-a Sanja Vulić sjedi u krilu Srđanu Amidžiću, ministru financija i trezora BiH te da se zastupnici ponašaju "kao u kafani".

Snimka sa skupštine prikazuje kako zastupnica Vulić prilazi ministru, grli ga jednom rukom, ljubi u obraz te potom miluje po licu drugom rukom. Nakon Begićeve primjedbe, Amidžić se uozbiljio, a Vulićeva mu je nastavljala šaputati na uho.

"Doista, ovo je podcjenjivanje svih nas ovdje. Pogledajte ovo", rekao je Begić.

Zastupnicima se potom obratila i Sanja Vulić, a Amidžić je pozorno pratio njene riječi. Kazala je kako zastupnici SNSD-a nisu sjedili jedni drugima u krilima već su se okupili oko "lijepe tajnice Živković kako bi se konzultirali".

"Žao mi je što vam je to toliko zasmetalo. Izgleda da vama djeluje udobnije krilo ministra Amidžića nego ta vaša stolica", rekla je Vulić.

Begić je odgovorio sljedeće:

"Ne znam kakvo je krilo ministra, ali ne znači da ga neću isprobati. Ministre, kud ste krenuli? Zašto ste se uplašili? Vratite se, možda isprobamo to vaše krilo", rekao je Begić, a Amidžić je sa smiješkom napustio dvoranu.