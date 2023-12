Zapovjednik poslao upozorenje: "Nismo sigurni, moramo se pripremiti za rat"

Zapovjednik nizozemske vojske u odlasku Martin Wijnen izjavio je da se njegova zemlja mora bolje pripremiti za mogućnost rata s Rusijom.

Njemački ministar obrane Boris Pistorius na sličan je način rekao za Die Welt am Sonntag u intervjuu od 16. prosinca da bi se Europa "mogla suočiti s opasnostima krajem ovog desetljeća" i da treba biti "više uključena u jamčenje sigurnosti na našem kontinentu".

"Nizozemsko društvo ne bi trebalo misliti da je sigurnost zajamčena jer je naša zemlja na 1500 kilometara od Rusije koja se pojačava, rekao je Wijnen za nizozemske novine De Telegraaf.

Tvrdi da, iako je vlada izdvojila milijarde za obrambenu opremu, potrebno je više osoblja zbog rastuće prijetnje rata.

"Nizozemska se mora ozbiljno pribojavati rata i naše se društvo mora pripremiti za to", rekao je Wijnen, ukazujući na primjere Švedske, Finske i baltičkih država kao dobro pripremljenih zemalja.

Vojni rok u Nizozemskoj nije obvezan od 1997. godine, no Ministarstvo obrane nedavno je uvelo dobrovoljnu "godinu službe" za mlade ljude.

"To nije novačenje, radije to zovemo pravo na služenje", rekao je Wijnen. 600 ljudi koji su sudjelovali u novoj inicijativi "iznimno su entuzijastični", no daljnje širenje ograničeno je nedostatkom osoblja za obuku i prostora u vojnim vojarnama.

Wijnen smatra da se nizozemsko društvo previše naviklo na ideju da će uvijek biti mir.

"Nizozemska mora ponovno naučiti da svi članovi društva moraju biti spremni kada stvari krenu po zlu."

Wijnen je vodio nizozemsku vojsku od 2019. i povlači se sa svoje dužnosti 1. siječnja 2024.