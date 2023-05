Trinaestogodišnji učenik OŠ Vladislava Ribnikara na Vračaru u Beogradu zaprepastio je svojim hladnokrvnim izjavama poslije masakra.

"Žao mi što nisam ubio sve učenike s popisa! Htio sam se vratiti i sve ih ubiti, ali mi je u dvorištu ispao ruksak s molotovljevim koktelima i nisam uspio", izjavio je to dječak u razgovoru s radnicima Centra za socijalni rad (CZSR), neslužbeno doznaje Kurir.

Kako doznaju, dječak je hladnokrvno, bez trunke kajanja i empatije prema žrtvama, govorio o tome kako je dugo pripremao zločin, kako je razradio plan i zbog čega te je rekao da mu nije ni najmanje žao ubijenih školskih kolega.

"Uživao sam dok sam slušao njihove krike. Meni je žao što nisam pobio sve ljude s popisa, ali kada sam izašao u dvorište da promijenim spremnik, ispao mi je ruksak s molotovljevim koktelima, a njih sam htio baciti kako policija ne bi mogla ući u školu dok ne završim započeto. Onda sam se uspaničio i shvatio sam da je najbolje da pozovem policiju. Spustio sam pištolj i nazvao ih", navodno je detaljno opisao zločin.

Dječak je priznao da je često gledao kriminalističke filmove, serije, ali i dokumentarce o masovnim ubojstvima, čak i onim u školama.

Posebno je bio opsjednut dokumentarcem "Američka tragedija", u kojem se prikazuje kako majke žrtava pate, ali i kako majka ubojice pati zbog onoga što je njezino dijete počinilo.

Dječak je smatrao da ima problem s društvom i okolinom, odnosno da on pati zbog toga što je odbačen od društva.

"On nije bio žrtva fizičkog nasilja, a pitanje je je li bio žrtva nekog drugog oblika vršnjačkog nasilja. On je imao osjećaj da se djeca iz škole ne žele družiti s njim te da njegovi roditelji to nisu shvatili", navodi izvor za Blic te dodaje da je dječak u svaku svoju žrtvu ispalio između pet i osam metaka.

Kurirov sugovornik kaže i da je dječak toliko dobro planirao ovaj masakr da je čak vodio računa i o svojim godinama. Naime, nakon uhićenja policija je zaplijenila njegov telefon, kao i računala. "On je danima na internetu istraživao zakone, odnosno koja je starosna granica za odlazak u zatvor. Zbog toga je svjesno izabrao baš ovaj trenutak za napad jer je shvatio da djeca do 14 godina ne idu u zatvor."