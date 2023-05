Majka učenice koja je bila na popisu za odstrel 13-godišnjeg ubojice progovorila je o odnosu njezine kćeri i njega. Rekla je da su bili u platonskoj vezi i da su svaku večer pričali po dva sata.

"Moja kći i ubojica dva su mjeseca bili u platonskoj vezi. Čuli su se svaku večer po dva sata. Ona je bila na njegovoj monstruoznoj listi za odstrel. U ponedjeljak je imala nastavu u popodnevnom turnusu, ali je ujutro trebala doći u školu na pripreme za natjecanje. Nije joj se nikako dalo ići iako sam joj ja govorila da bi trebala. Srećom, nije me poslušala. Zbog toga je danas živa, a ja ne mogu uopće doći k sebi. Mučno mi je od života, iako sam presretna što je ona tu kraj mene", ispričala je u četvrtak popodne Tatjana Savarese, majka jedne učenice koja se nalazila među imenima na popisu 13-godišnjeg ubojice koji je u beogradskoj OŠ Vladislava Ribnikara u srijedu usmrtio osmero svojih školskih kolega i zaštitara škole.

"Kći mi je nakon svega rekla: 'Niti mi se živi, niti mi se izlazi van.' Plakale smo puno. S nekim žrtvama je bila bliska. Nikada tu divnu djecu nećemo preboljeti", rekla je potresena majka, koja se već javila psihologu za pomoć jer se sama teško nosi s cijelom tragedijom, a ne zna ni kako pomoći svojem djetetu. Djevojčica je, iako u enormnom šoku, smogla snage s prijateljicom otići zapaliti svijeću za svoje kolege, rekla je majka za Jutarnji list.

Njezina kći ide u osmi razred iste škole, a ona i ubojica u siječnju su skupa proveli deset dana u jezičnom kampu u Francuskoj. Tatjana je tad upoznala i njegove roditelje dok su čekali djecu na povratku.

"Moj je dojam da se radi o potpuno normalnim ljudima. Sigurna sam da je dječak bio voljen i nije bio zlostavljan. Nije istina da nisu razgovarali s njim. I danas, nakon tragedije, nemam negativan stav prema njima, iako vidim da drugi imaju. A zašto je on napravio pokolj? Nisam vjernica, ali vjerujem da postoji nešto više od nas. Neki ljudi su jednostavno rođeni zli, a nedostatak sustava to dodatno potakne. U Srbiji je sve bazirano na licemjerju i lažima. Udovicu kriminalca nazivaju 'srpskom majkom', to je generalni sustav vrijednosti ovdje", ustvrdila je za Jutarnji list.

Djevojci nije nikada pričao da ide u streljanu, ali i da je, dodala je Savarese, to joj ne bi ništa značilo.

"Ne bi ni meni to bio alarm. Vi morate znati da mi živimo u Srbiji. Ovo je Balkan. Nekim muškarcima je oružje statusni simbol", istaknula je.

"Negdje u ožujku mi je rekla: 'Ghostala sam ga. Tako je dosadan. Ne mogu imati takvu obavezu, premlada sam.' Meni je to bilo skroz u redu. Oni su još djeca. Moja kći je zatvorena, drugačija od mene. Iskreno ću vam reći, meni on nije djelovao posesivno, nego kao normalan tinejdžer. Nikad poslije nisam čula da je on pokazivao da ima problem s tim, mislili smo da je on to prihvatio", rekla je.