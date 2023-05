Dječak koji je bio na popisu 13-godišnjeg ubojice ispričao je kako je izgledao krvavi pohod.

Razredni kolega 13-godišnjaka ispričao je kako je izgledao krvavi pohod u beogradskoj osnovnoj školi. Isti je dječak bio na napadačevoj listi za odstrel.

"Kad sam čuo da sam na popisu bio sam šokiran. Ne znam kako ćemo sjesti opet u školske klupe, bilo mi je traumatično. Tijela mojih prijatelja su padala na sve strane. Ne znam hoću li se ikada vratiti u školu", ispričao je dječak koji je bio na popisu za odstrela 13-godišnjaka koji je jučer u beogradskoj školi ubio osmero učenika i portira.

"On kada je ušao pogodio je učiteljicu u vrat da ga ne bi mogla spriječiti jer on nije imao ništa protiv nje. Ona je bila dobra s njim, govorila mu je da mora pisati jedan kontrolni. On je bio dobar đak iz svih predmeta. Nije imao loše ocjene. Nije se hvalio da ide u streljanu, šutio je cijelo vrijeme, bio je povučen", rekao je dječak.

"Oni koji nisu bili na listi, a upucao ih je, s njima se nije družio. Nitko ga nije vrijeđao niti se svađao s njim. Kao da je nasumično odredio: 'E sad ću to napraviti.' Na listi su mi bili sve prijatelji", ispričao je dječak za Blic.

Kako objašnjava, đaci su prvo pomislili da je petarda, a kad je dječak ušao samo je počeo pucati.

"Lice mu je bilo ljutito. Bio je hladnokrvan, kao da je imao plan sve poubijati. Ništa nije rekao. Svi su šutjeli, vrištali su pa su šutjeli. Ja sam bio u toj učionici. On je upucao učiteljicu, okreće se, puca prvi red. Ja dalje ne znam jer ja sam, kada sam ga vidio, s prijateljem skočio kroz prozor", rekao je potreseni dječak.

Prema njegovim riječima, većina djece s liste se pravila mrtva, a dio je pobjegao.

"Netko nije bio u školi. Prijatelj mi rekao da je pucao i po učenicima koji su ležali na zemlji. Moj prijatelj je poslije pobjegao", rekao je te dodao da napadača nitko iz razreda nije vrijeđao..

"Kada se prebacio kod nas, rekao nam je da su ga dirali, na što smo mu mi rekli da se opusti i da ćemo se družiti sa njim. On je u našem razredu bio prihvaćen bolje nego itko", tvrdi.