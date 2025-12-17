Britanski premijer zaprijetio Abramoviču: "Plati Ukrajini 2,5 milijarde funti od prodaje Chelsea ili slijedi sud"

Premijer Keir Starmer je rekao da ruski oligarh Roman Abramovič mora "sada platiti" žrtvama rata u Ukrajini ili će se suočiti sa sudskim postupkom.

Abramovič, bivši vlasnik nogometnog kluba Chelsea, obećao je 2022. da će 2,5 milijarde funti koje je zaradio prodajom kluba biti iskorištene za pomoć žrtvama ruske invazije na Ukrajinu.

No došlo je do kašnjenja u isplati sredstava, koja su trenutno zamrznuta na britanskom bankovnom računu, zbog zastoja oko toga kako bi se točno trebala koristiti.

Premijer Starmer je u srijedu u Donjem domu rekao: "Moja poruka Abramoviču je jasna: vrijeme istječe."

Vlada želi da se novac iskoristi za humanitarnu pomoć, ali Abramovič je inzistirao da se iskoristi za "sve žrtve rata" - što znači da bi i Rusi mogli imati koristi.

Oligarh ne može pristupiti novcu zbog britanskih sankcija, ali prihod od prodaje Chelseaja i dalje mu legalno pripada.

Govoreći pred zastupnicima u parlamentu, Starmer je rekao da je Ujedinjeno kraljevstvo izdalo dozvolu "za prijenos 2,5 milijardi funti od prodaje nogometnog kluba Chelsea koja je zamrznuta od 2022. godine".

Kao upozorenje Abramoviču rekao je: "Poštuj obećanje koje si dao i plati sada, a ako to ne učiniš, spremni smo ići na sud i osigurati da svaki peni dođe do onih čiji su životi uništeni Putinovim nezakonitim ratom."

A ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper izjavila je za BBC da gospodin Abramovič "mora ispuniti tu obvezu, platiti taj novac".

Na pitanje hoće li pravna bitka odugovlačiti proces godinama, Cooper je rekla: "Pozivam ga da ne pokušava pokrenuti daljnje sudske postupke."

Ali potvrdila je da će vlada slučaj izvesti pred sud ako ne poduzme ništa. Abramovičevi predstavnici odbili su komentirati.

Ministarstvo financija priopćilo je da prema uvjetima licence novac mora ići u "humanitarne svrhe" u Ukrajini i ne može koristiti gospodinu Abramoviču ili bilo kojoj drugoj sankcioniranoj osobi.

Vlada je prvi put zaprijetila tužbom protiv Abramoviča u lipnju.

Ministarka financija Rachel Reeves izjavila je: "Neprihvatljivo je da više od 2,5 milijardi funti duga ukrajinskom narodu ostane zamrznuto na bankovnom računu u Velikoj Britaniji."

Gospodin Abramovič - ruski milijarder koji je stekao bogatstvo na nafti i plinu - dobio je posebnu dozvolu za prodaju Chelseaja nakon ruske invazije na Ukrajinu, pod uvjetom da može dokazati da neće imati koristi od prodaje.

Navodi se da ima jake veze s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, što je on sam porekao.

Razumije se da gospodin Abramovič ima 90 dana za djelovanje prije nego što UK razmotri poduzimanje pravnih mjera.

U četvrtak će čelnici EU-a razmotriti prijedloge o korištenju prihoda od zamrznute ruske imovine za potporu golemim proračunskim i obrambenim potrebama Ukrajine. Rusija se žestoko protivi tim prijedlozima.