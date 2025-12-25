VIDEO Zamalo tragedija, majka upozorila na opasnost u božićnim poklonima: "Ne želim da se to dogodi bilo kojem drugom roditelju"

Nakon ozljede kćeri majka je upozorila roditelje na opasnost koja se krije i u božićnim poklonima.

"Možete biti najpažljiviji i najbrižniji roditelj u svom kućanstvu, ali... to se može dogoditi. Dovoljna je minuta", kazala je Jess Sandoval iz Dječje bolnice Colorado Anschutz Medical Campus u Aurori.

Njezina četverogodišnja kći Elana ondje se oporavlja nakon što je obitelj zamalo pogodila tragedija.

Sandoval, majka petero djece, rekla je da su ona i njezina obitelj, uključujući Elanu, nedavno prisustvovali božićnoj svjetlosnoj predstavi iz automobila, gdje su dobili mali paket sa svjetlima i narukvicama. Kad se cijela obitelj vratila kući, primjetila je nešto neobično.

"Svi smo sjedili na kauču i gledali 'Grincha', a djeca su jela borovnice“, prisjetila se 37-godišnja majka petoro djece: "Imali su narukvicu na rukama pa nisam razmišljala o tome jer ostale igračke imaju vijke na sebi, a onda sam pogledala Elanu, ona je pogledala mene i mogla sam vidjeti da izgleda kao da će se ugušiti", kazala je Sandoval.

Na početku joj se činilo da se Elana guši komadom hrane, ali su joj djeca rekla da je riječ o baterijici poput gumba u jednoj od narukvica te je brzo odvezla malenu u lokalnu bolnicu.

"Ovo može biti vrlo opasna situacija", rekli su Sandoval nakon što su napravili rendgensku snimku te su Elanu morali prevesti u specijaliziranu Dječju bolnicu Colorado Anschutz Medical Campus u Aurori.

Ondje su joj dijagnosticirali gutanje stranog tijela gumb- baterije te je Elana hitno operirana idući dan i morala je ostati na odjelu intenzivne njege.

Liječnici su uspjeli ukloniti bateriju iz Elanina tijela, ali je baterija uzrokovala perforaciju u njezinu jednjaku, što je dovelo do medijastinitisa, odnosno upale i naknadne infekcije medijastinuma, prostora u prsima između pluća koji sadrži tkiva i organe prsnog koša, objasnio je ravnatelj Centra za dječje upalne bolesti crijeva u Dječjoj bolnici Colorado Edwin de Zoeten za ABC News.

Elani je također bila potrebna sonda za hranjenje, antibiotici i nalazi se na promatranju zbog rizika od daljnjih ozljeda ili komplikacija.

U vezi prognoze liječnici su oprezni jer baterije u obliku gumba mogu uzrokovati kontinuirano širenje upale i opeklina čak i nakon što se baterija izvadi, naglasio je je de Zoeten i dodao: "To može dovesti do krvarenja u većim krvnim žilama i do 20-30 dana nakon što se baterija izvadi. Ako sve dobro zacijeli, možda će joj trebati endoskopski tretman za širenje jednjaka zbog razvoja striktura na mjestu gdje je baterija pronađena u jednjaku."