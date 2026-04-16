Otkriveni detalji sa sastanka u Pentagonu: Trump želi da Ford i General Motors počnu proizvoditi oružje

Visoki američki obrambeni dužnosnici održali su razgovore o proizvodnji oružja i drugih vojnih potrepština s rukovoditeljima tvrtki, uključujući General Motors i Ford Motor, izvijestio je Wall Street Journal (WSJ) u srijedu, pozivajući se na osobe upoznate s razgovorima.

Preliminarni razgovori, koji su počeli prije rata u Iranu, dolaze u trenutku kada Trumpova administracija želi da proizvođači automobila i druge američke kompanije igraju veću ulogu u proizvodnji oružja, navodi WSJ.

Dužnosnici Pentagona rekli su novinama da bi američki proizvođači mogli biti potrebni kako bi podržali tradicionalne obrambene dobavljače i pitali su bi li se tvrtke mogle brzo prebaciti na obrambeni posao.

GE Aerospace i proizvođač vozila i strojeva Oshkosh bili su među tvrtkama uključenima u razgovore s dužnosnicima obrambenog sektora, dodao je WSJ.

Reuters nije mogao odmah potvrditi izvješće. Pentagon, General Motors, Ford, GE Aerospace i Oshkosh nisu odmah odgovorili na Reutersove zahtjeve za komentar izvan redovnog radnog vremena.

Dužnosnik Pentagona rekao je WSJ-u da je Ministarstvo rata "posvećeno brzom proširenju obrambene industrijske baze iskorištavanjem svih dostupnih komercijalnih rješenja i tehnologija kako bi se osiguralo da naši borci zadrže odlučujuću prednost".

Od ruske invazije na Ukrajinu 2022. i izraelskih vojnih operacija u Gazi, SAD je smanjio zalihe oružja vrijedne milijarde dolara, uključujući topničke sustave, streljivo i protutenkovske rakete.

Trump je ovog mjeseca zatražio ogromno povećanje vojnog proračuna za 500 milijardi dolara, na 1,5 bilijuna dolara, usred američkog rata protiv Irana.