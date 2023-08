Wagnerovi plaćenici najavili osvetu: ''Glavni sumnjivci sjede u Kremlju. Kreće drugi marš na Moskvu''

Konvoji Wagnera navodno se krenuli prema Rusiji, navodi ukrajinski Nacionalni centar otpora pozivajući se na neimenovane bjeloruske izvore i Telegram kanale povezane s Wagnerom.

"Konvoji se vjerojatno kreću u smjeru granice s Rusijom, ali bjeloruske specijalne snage pokušavaju spriječiti njihova vozila da odu", navodi se u objavi nekoliko sati nakon potvrde Rusije da je u padu zrakoplova u poginuo Jevgenij Prigožin.

''Otvoreno kažemo da glavni sumnjivci za Prigožinovu smrt sjede u Kremlju. Državnici koje vodi Putin pokušali su ga ubiti. Svi se pitaju što ćemo napraviti ako se potvrdi smrt Prigožina. Samo ću vam reći jedno - spremite se za nas! Organizirat ćemo drugi marš na Moskvu'', najavili su vagnerovci.

"Many discussions of what Wagner will do in this situation. We'll say one thing - we're starting off. Expect us!" - reported announcement of Wagner PMC. pic.twitter.com/pzfB5ZO2CT