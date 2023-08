Što se događa u Splitu? "Trebamo zaštititi naše starije pacijente i one koji su teže bolesni, na razini Hrvatske korona i dalje postoji kao bolest"

Ograničen je ulaz u Kliniku za unutarnje bolesti splitske bolnice na Križinama. Na taj odjel smije ući samo obitelj palijativno bolesnih kako bi bili s njima u zadnjim trenucima, javila je reporterka Dnevnika Nove TV Sofija Preljvukić i dodala kako je 11 zaraženih koronom. Od toga ih se šest nalazi u manjoj zgradi Infektologije i pet u glavnoj zgradi.

Problem je što ta klinika ima mahom starije pacijente i to s teškom zdravstvenom slikom te se ne smije dogoditi da se korona proširi baš na tom odjelu, javila je reporterka koja je u srijedu razgovarala i s predstojnicom Infektologije Mirelom Pavičić Ivelja.

"Simptomi su slični onima s kojima smo se i do sada susretali. Vrućica, bolovi u mišićima, blaža respiratorna simptomatologija, iznimno rijetka upala pluća. Moram reći da zapravo oni bolesnici koji su hospitalizirani su ipak starije životne dobi i inače narušenog kroničnog zdravlja.

Nezahvalno je prognozirati, ali od početka kolovoza mi primjećujemo jedan blagi trend porasta broja oboljelih pa ćemo vidjeti kako će se situacija dalje razvijati. Ništa za sada nije alarmantno", kazala je.

Kakvo je stanje s koronom u gradu Splitu Preljvukić je pitala predstavnicu obiteljskih liječnika Vikicu Krolo.

Pročitajte i ovo Iz minute u minutu VIDEO Rusija potvrdila smrt Jevgenija Prigožina: Uz njega poginuo i zapovjednik Wagnera Dmitrij Utkin

"Korona je ipak prisutna i dalje među nama. Ponekad kad imamo veća okupljanja, onda je broj oboljelih veći", kazala je i dodala kako je u Splitsko-dalmatinskoj županiji bio nešto veći broj oboljelih nakon festivala Ultra, "i sada očito nakon ovih okupljanja oko Oluje i oko Gospe". Dodaje kako je zato i ova mjera u bolnici ispravna "jer trebamo zaštititi naše starije pacijente i one koji su teže bolesni jer na razini Hrvatske korona i dalje postoji kao bolest. Svaki tjedan umre dvoje do petero ljudi".

Pročitajte i ovo pobuna u zagrebačkom ogranku Problemi u SDP-u: Na sjednici riješena jedna mini kriza

Krolo pretpostavlja kako će broj zaraženih do kraja mjeseca pasti, no mogao bi opet rasti kad djeca krenu u školu. "Želim upozoriti sve građane da svaku prehladu, pogotovo ako je to virusna prehlada, glavobolja, povišena temperatura, da naprave kućni test i da se, ako su pozitivni, nekoliko dana izoliraju", istaknula je liječnica.

