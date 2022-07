Srpski ministar unutarnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je kako je jedini način za stabilnost Balkana da svi Srbi žive u istoj državi. Odmah su reagirala veleposlanstva SAD-a u Beogradu i Sarajevu.

"Želimo li opstati, vrlo brzo ćemo postati jedinstven politički narod, kao prvi korak ka ujedinjenju… Jedini način da Balkan ostane stabilan je da Srbi žive u jednoj državi. Svi sukobi na Balkanu počinju diskriminacijom Srba. Tamo gdje poštuju prava Srba nemaju problem sa 'srpskim svijetom'", naveo je Aleksandar Vulin u intervjuu u kojem se osvrnuo i na pridruživanje Srbije Europskoj uniji.

Istaknuo je i da "EU od početka ima prema Srbiji licemjeran odnos i postavlja pokretne mete kad je riječ o ispunjenju zahtjeva za članstvo", prenosi Oslobođenje.

Na Vulinove izjave odmah su reagirali iz veleposlanstava Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu i Sarajevu.

U veleposlanstvu SAD-a u Srbiji naglasili su da komentari ministra unutarnjih poslova o ujedinjenju svih Srba u jednu državu nisu u skladu s Daytonskim sporazumom i proturječe integraciji Srbije u europske strukture.

Njihov je status podijelilo i američko veleposlanstvo u Sarajevu, uz napomenu da će SAD uvijek podržavati BiH, njezin suverenitet i teritorijalni integritet, kao i njezin multietnički karakter - jedna država s dva entiteta, tri konstitutivna naroda i ostalima.

The United States will always stand by Bosnia and Herzegovina and support its sovereignty, territorial integrity, and multiethnic character. One country with two entities, three constituent peoples and others. https://t.co/DSoIjLR8q1