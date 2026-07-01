Vučić sprema Putinov scenarij za ostanak na vlasti u Srbiji: "On nije kockar"

Aleksandar Vučić rekao je da će se povući s mjesta srpskog predsjednika i možda se vratiti na mjesto premijera nakon prijevremenih izbora ove jeseni. Model je to inspiriran ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, piše Financial Times.

Pedesetšestogodišnji moćnik, koji je u jednom ili drugom svojstvu vladao Srbijom posljednjih 13 godina, suočio se s rastućim prosvjedima i ogorčenjem zbog svojih autokratskih sklonosti, korupcije i sporog gospodarskog razvoja.

Na konferenciji za medije u ponedjeljak navečer rekao je da će u sljedeća tri do četiri mjeseca Srbi ići na izbore.

"Bit ću predsjednik samo nekoliko tjedana. Zatim ću dati ostavku... Na nadolazećim izborima, ako stranka to želi i zatraži, zajedno s vama, pomoći ću u osvajanju povjerenja ljudi", rekao je na provladinom skupu u Beogradu u subotu.

Prosvjedi protiv Vučića održavaju se u Srbiji već više od godinu dana, a potaknuti su urušavanjem obnovljene nadstrešnice željezničke stanice 2024. godine u kojoj je poginulo 16 ljudi i koja je brzo postala simbol korupcije u vlasti. Stanicu je renovirala kineska tvrtka za koju kritičari kažu da je vlasti nisu pravilno provjerile prije dodjele ugovora.

Srpski vođa jedan je od rijetkih preostalih Trumpovih saveznika u srednjoj i istočnoj Europi. Srbija je također utrla put luksuznom projektu koji podržava Trumpov zet, Jared Kushner, na mjestu bivšeg jugoslavenskog ministarstva obrane u Beogradu, zgrade koju je NATO bombardirao 1999. godine, a koju neki Srbi smatraju nacionalnim spomenikom. Projekt je kasnije povučen nakon javnih reakcija i istraga o navodnim vladinim nepravilnostima, uključujući tvrdnje da su dokumenti krivotvoreni kako bi se omogućilo uklanjanje zaštite nacionalne baštine s lokacije.

Testiranje političke klime

Analitičari kažu da Vučić možda koristi najave kako bi procijenio političku klimu i da bi mogao odustati od obećanja da će odstupiti ako zaključi da je vrijeme nepovoljno.

"Nije prvi put da je bacao kosti. Prije nekoliko mjeseci rekao je da bi se prijevremeni izbori mogli održati u srpnju. Također je rekao da bi se mogao kandidirati za premijera samo ako ga stranka to zatraži. Pa, naravno da hoće", rekla je Helena Ivanov, suradnica u Društvu Henry Jackson u Londonu.

Ivanov je rekla da se čini da se Vučić nada "Putinovom scenariju", tvrdeći da je već iskrivio srbijanski ustavni poredak prema kojem je predsjednička funkcija uglavnom ceremonijalna i nastavio dominirati javnim prostorom putem vladajuće stranke SNS.

"Glavno je da on drži vlast", kaže Ivanov.

"U stranci i u zemlji... dakle, ovo nije popuštanje studentskim zahtjevima. Ovo je samo održavanje svoje baze u načinu rada kampanje", dodala je.

Putin je zamijenio mjesta s ruskim premijerom od 2008. do 2012. kako bi prekinuo ciklus ograničenja predsjedničkih mandata, podsjeća Financial Times.

Studentski pokret obećao je istaknuti kandidate na parlamentarnim izborima, što ga čini jedinim vjerodostojnim izazivačem SNS-u.

"Strategija visokog rizika i velike nagrade bila bi održavanje predsjedničkih i općih izbora u isto vrijeme". Ali Vučić nije kockar", rekla je jedna osoba koja poznaje politiku u Beogradu.

"Potez niskog rizika bio bi održati predsjedničke izbore nakon što SNS osigura parlamentarnu većinu i zadržati predsjedničku funkciju barem do 2027.", rekla je ta osoba.