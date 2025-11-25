Dramatično obraćanje Vučića: "Imamo još četiri dana do potpunog zaustavljanja"

Sirove nafte više nema, a rafinerija kompanije NIS u Pančevu obustavila je preradu, doznaje Nova.rs. Prema riječima jednog sugovornika, situacija je vrlo ozbiljna: "Što je u skladištima – to je. Ako nova sirova nafta ne stigne, iz NIS-a neće izlaziti ništa."

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz zgrade Predsjedništva i poručio da se Srbija suočava s velikim problemima te da želi da se državno vodstvo prema građanima odnosi na transparentan način.

"Želimo vas obavijestiti da se rafinerija NIS nalazi u procesu takozvane tople cirkulacije - da to prevedem, u nekoj vrsti tihog rada. Još nije zatvorena, ali radi u smanjenom režimu u odnosu na uobičajeni. To znači da imamo još četiri dana do potpunog zaustavljanja rada rafinerije, ukoliko ne dođe do odobrenja licence od strane američkog OFAC-a", rekao je.

"Nadali smo se da ćemo još jučer dobiti tu licencu, ali smo u razgovoru sa američkim partnerima došli do zaključka da postoji još stvari koje oni žele čuti, vidjeti, dobiti da bi mogli razmatrati i donijeti eventualno pozitivnu odluku o dobijanju licence za period od 45 ili 60 dana", rekao je.

Posljedice prestanka rada NIS-a su brojne.

"Narodna banka dobila je upozorenje da može postati predmet sankcija, čime stavljamo u opasnost i naše poslovne banke i centralnu banku. To znači da može doći do prestanka funkcioniranja platnog prometa, izdavanja kredita i slično. Dobio sam od Amerikanaca da do ponedjeljka, kada je trebalo da se donesu operativne licence, neće biti takvih sankcija i usmeni dogovor je funkcionirao. Ukoliko odbiju ovaj dogovor bit ćemo ugroženi zbog nestašice, funkcioniranja zdravstvenog sistema, Hitne pomoći..." rekao je, dodavši da će biti ugroženi i trgovački lanci.

Vučić je istaknuo da se u Sjedinjenim Državama već u četvrtak obilježava Dan zahvalnosti te da Srbija danas ili sutra još može pokušati nešto promijeniti, ali da će se rafinerija zaustaviti ako četvrtak dođe bez odobrene licence.

"Bit će potrebno 14 dana da se ponovno pokrene, ali u stvarnosti je to više. Računajte 20 ili više dana. To znači da rafinerija ne bi radila do Nove godine i još neko vrijeme poslije toga. Reći ću kasnije koje su sve posljedice. Od početka sukoba u Ukrajini 2022. godine mnogi su u Srbiji mislili da će se stvari lako riješiti, da će pobijediti jedni ili drugi, a mi smo se brinuli. Zadržali smo dobru poziciju i 2022. kao država izbjegli svaku vrstu energetske krize i šoka", rekao je Vučić.

Naglasio je da je to izbjegnuto zahvaljujući stavovima koje je postavio Savjet za nacionalnu sigurnost Srbije.

"Tada smo rekli da osuđujemo napade i upade, ali i sankcije. Malo tko je vjerovao da će se to ikada odnositi na nas i da ćemo imati problema. Danas to više nije samo pitanje pozicije Srbije, nego i pozicija onih koji su sukobljeni i bore se na međunarodnoj sceni. Naša pozicija postaje sve teža. Postali smo, ni krivi ni dužni, predmet žestokih napada i ucjena", rekao je.

Predsjednik je dodao da sankcije pogađaju Srbiju dubinski i strateški.

"Postoje i oni koji se ne suprotstavljaju Trumpu i Americi, ali žele da se Srbija suprotstavi. Evo, devet mjeseci smo prepisivali sve što su Rusi tražili, a sada su nam uvedene sankcije. Prihvatili smo svaki zahtjev ruskih partnera, i danas je naša zemlja u teškoj situaciji. Briga nam je postala srednje ime prethodnih dana. Znam da postoje ‘mađioničari’ koji bi sve riješili preko noći. Znam i da se na RTS-u pojavljuju oni koji šire laži, tvrdeći da nam je bio ponuđen udio u luci Aleksandropolis pa da nismo prihvatili. To je laž. Osobno sam predlagao da postanemo vlasnici udjela u toj grčkoj luci i skladištu za LNG, ali to nikada nije ozbiljno razmatrano. Kao što sam nudio i udio u nuklearnoj elektrani Paks II – sutra ću se vidjeti s Orbanom", rekao je.

Dodao je da će mnogi kriviti državu što god se dogodilo, ali da jednostavnih rješenja nema.

Sankcije protiv NIS-a uvedene su još 10. siječnja, no stupile su na snagu tek 9. listopada ove godine. Glavni zahtjev Washingtona jest potpuno povlačenje ruskog kapitala iz tvrtke. Tijekom devet mjeseci pregovora srpske vlasti i ruska strana nisu uspjeli postići dogovor jer su, prema dostupnim informacijama, sve opcije koje je Srbija predložila bile odbijene.