"Održali smo sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost s dvije točke dnevnog reda. Prva se odnosi na situaciju u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, a druga na Kosovo i Metohiju, protjerivanje stanovništva s vjekovnih ognjišta. Vrlo pažljivo pratimo situaciju i radimo na zaključku povodom izricanja drugostupanjske presude predsjedniku Republike Srpske, Miloradu Dodiku", rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Dodao je da je Vijeće za nacionalnu sigurnost odlučilo da Srbija ne prihvaća odluku Suda BiH kojom je potvrđena prvostupanjska presuda Dodiku.

"Te odluke sudova BiH su nedemokratske, necivilizacijske, protuzakonite, u suprotnosti s temeljnim demokratskim načelima i predstavljaju udar na srpski narod u BiH", izjavio je Vučić, prenosi Nova.rs.

Odgovorio je na pitanje o uhićenje 14 osoba, među kojima je i bivši ministar građevine Tomislav Momirović, zbog pada nadstrešnice u Novom Sadu.

"Dolazi vrijeme odgovornosti. Tužiteljstvo se ohrabrilo pa je bez pravne osnove privelo Gorana Vesića i Tomislava Momirovića. Vidio sam ta rješenja – to je skandalozno i to je sve što želim reći. Bit će prilike da o tome detaljnije govorimo. Čudno mi je kako s jednog papira uhite troje, a jednog ne. Je li to zato što je prijatelj, nečiji ljubavnik ili nešto slično? Ili ga to što pije s nekim u kafiću oslobađa odgovornosti? Ako nas čeka oluja, a ovo je bila samo lagana kiša, sa zadovoljstvom čekam vidjeti što su još spremni učiniti", poručio je.

Dodao je da bi se mnogi iznenadili kad bi otkrio što je sve čuo i što se zapravo događalo.

"I za to dolazi vrijeme. Neki su si umislili da su gospodari života i smrti, ali ovo je ipak pravna država u kojoj stranci neće odlučivati tko će završiti iza rešetaka, a tko neće", naveo je te optužio glavnog tužitelja za organizirani kriminal, Mladena Nenadića, da je akciju proveo "u dogovoru s Europljanima".

"Čak je i onaj koji je pozivao državne institucije da provedu uhićenja rekao: 'Morate to učiniti, sve je dogovoreno s Europljanima.' Imamo više svjedoka za to, a bit će i više kaznenih prijava – pa će morati reći koji su to Europljani tražili da se određene osobe uhite", zaključio je predsjednik Srbije.