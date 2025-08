Žalbeno vijeće Suda Bosne i Hercegovine danas je potvrdilo prvostupanjsku presudu protiv Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, zbog nepoštovanja odluka Visokog predstavnika Christiana Schmidta.

Dodik je osuđen na godinu dana zatvora, a na šest mu je godina zabranjeno obnašanje dužnosti predsjednika Republike Srpske.

"Mislim da je tu puno velikih problema. Javljaju mi da je najavio tiskovnu konferenciju pa ćemo vidjeti što će se dogoditi", rekao nam je Dodikov pravni savjetnik Anto Nobilo i dodao da ne zna što će Dodik reći jer se s njim već neko vrijeme nije čuo.

Naveo je da su i on i Dodikov odvjetnik Goran Bubić znali da će Dodik biti osuđen, ali je bilo pitanje na koliko godina.

"Osloboditi njega u Sarajevu je nemoguća misija. U ovom bismo trenutku trebali ići na Ustavni sud i očekujemo da će nas i ondje odbiti. Nakon toga planiramo na sud Europske unije", najavio je te ustvrdio da su iz Suda BiH prije presude puštali informacije da bi opipali bilo javnosti i različitih političkih tijela.

Dodik bi odmah trebao ići u zatvor, ali Nobilo ističe da će se to teško dogoditi.

"To je prilično velik politički problem. Tko će ga staviti u zatvor? Imali ste nedavno tjeralicu koja je izdana protiv njega, ali nije bilo tehničkih uvjeta da ga se zatvori. On u Republici Srpskoj ima svoju policiju i trebalo bi započeti rat da se njega uhiti. Ne znam tko bi za to bio spreman preuzeti političku odgovornost", zaključio je Nobilo.