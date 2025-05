Unatoč kritikama sa Zapada, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otputovat će 8. svibnja u Moskvu na obilježavanje Dana pobjede: "Putinu sam obećao prije osam mjeseci i držim se riječi. Moja riječ nešto znači. Ne idem iz hira, već iz poštovanja i osobnog integriteta. Idem, osim ako se nešto drastično ne dogodi ili Srbija ne dobije ozbiljne prijetnje."

Idućih 15 do 20 dana ključno je za Srbiju, ne samo zbog posjeta SAD-u, već i zbog najavljenih dolazaka europskih dužnosnika u Beograd, dodao je Vučić: "Reći će mi da ne idem u Moskvu, ali me neće uvjeriti. Tvrdoglav sam."

Vladimir Putin Foto: Afp

"Svi u Bruxellesu spominju samo mene"

Osvrnuo se i na navodne najave sankcija iz Bruxellesa za čelnike koji će prisustvovati ceremoniji u Moskvi. "Svi u Bruxellesu spominju samo mene. Fico, Xi Jinping, Lula, nitko nije tema, samo - što ćemo s Vučićem? To je već opsesivno", kazao je Vučić, piše Anadolu.



Vučić je naglasio da ostaje predan europskom putu Srbije unatoč svim pritiscima: "Moj mandat uskoro završava. Sa mnom ili bez mene – Srbija će ostati na europskom putu. To smo obećali građanima."

Aleksandar Vučić Foto: Afp

Politiku, poručio je, neće napustiti pod pritiskom izvana: "Ako odem, bit će to mojom slobodnom voljom. Da me netko ukloni iz inozemstva, to bi bila najveća sramota."

Vučić je najavio i da planira uručiti orden ruskom patrijarhu Kirilu 8. svibnja te da se nada kratkom susretu s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. "Zamislite, bilateralni sastanak s američkim predsjednikom, zatim s ruskim i kineskim. Tko to još može učiniti?" rekao je Vučić i ustvrdio da je to podiglo međunarodni ugled Srbije.

Što se tiče mogućih optužbi domaće javnosti, kazao je: "Prekasno je za obojenu revoluciju. Taj vlak je prošao, već u veljači. U ožujku su prosvjedi već jenjavali, čak i u Beogradu."

Milorad Dodik - 4 Foto: Antonio Balic/Cropix

"U svakom trenutku štitit ću interesa RS-a"

Poručio je i da će u svakom trenutku štititi interese Republike Srpske (RS), ali uz poštovanje teritorijalnog integriteta BiH: "U razgovorima s američkim dužnosnicima istaknuo sam dvostruke standarde, bombardirali su nas kršeći Povelju UN-a, a sada su ogorčeni istim stvarima drugdje."

Kritizirao je stav međunarodne zajednice prema Kosovu i RS-u: "Neki u Sarajevu kažu da je Kosovo neovisno, a kada Dodik ne prihvati nezakonitu odluku, odmah je kriminalac. To su dvostruki standardi."