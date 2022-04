U Srbiji je Aleksandar Vučić već u prvom krugu osvojio novi predsjednički mandat sa 60 posto glasova. Njegova Napredna stranka u parlamentu je dobila uvjerljivu većinu, ali ipak manje nego na prošlim izborima. Neizvjesno je još uvijek u Beogradu, gdje su stanovnici birali zastupnike u gradskoj skupštini. U prednosti je za sada Vučićeva lista.

Aleksandar Vučić je sinoć proglasio pobjedu, prije izbornog povjerenstva i s papira čitao rezultate, a odgovorio je i na pitanje reporterke Dnevnika Nove TV Ivane Petrović.

"Što se Srbije tiče, ne možete mi pronaći nijednu lošu, tešku ili kako bismo rekli 'grču riječ' o Hrvatskoj. Jedino što ste vi radili to svakoga dana, ne mislim vi osobno ni vaš medij. Svakoga dana stotine i stotine tekstova ad hominem protiv mene", odgovorio je Vučić.

Kaže da se tome smijao "jer sve razumije i razumije što je politika".

"Srbija će biti još snažnija, Srbija će biti još jača, ali mi želimo imati snažnije i bolje odnose s Hrvatskom i dat ću sve od sebe da takve odnose u narednom periodu i napravimo", napomenuo je Vučić ističući da se kroz to poštuju naše razlike.

"Mi od vas ne tražimo da nam se ispričavate, nemojte ni vi od nas tražiti da vam se ispričavamo, već ako možemo, da gledamo u budućnost i ako možemo da rješavamo naše probleme", kazao je Vučić.

Na pitanje reporterke Dnevnika Nove TV je li mu drago što je Tomislav Žigmanov ušao u parlament, Vučić je rekao da mu je "neobično drago što će biti u parlamentu". Istaknuo je da ga poznaje osobno i da je to vijest koja ga je obradovala.

U Beogradu pretučen vođa oporbenog PSG-a: Snimio izbornu prijevaru?

Kome to Vučić maše?! Srpski predsjednik ponašanjem zbunio i Orbana

"Je li to sasvim fer, imajući u vidu da ih je jedna veća politička stranka podržala, ne samo manjinski glasovi, to je već pitanje za naš izborni sistem i to je na nama da o tome odlučujemo",dodao je Vučić te napomenuo da je na njima u budućnosti da sve te anomalije riješe.

Uz Žigmanova, ili nekog drugog predstavnika hrvatskog naroda, mogli su biti i kod njih na listi ili na nekoj drugoj. "Ne mislim da je to problem, tako da čestitam i to je u redu", zaključio je Vučić.



Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr