Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjeluje na otvorenju foruma pod nazivom The U.S.-Croatia Forum: A 21st Century Partnership

"Naglasak ovog foruma je na gospodarstvu, no to je samo jedan od segmenata koji otvaraju i ograničavaju hrvatsko-američku suradnju pa bih nešto više o politici", započeo je svoj govor predsjednik Republike Zoran Milanović na otvorenju hrvatsko-američkog foruma koji se održava u Zagrebu. .

Podsjetio je na vrijeme kad je Hrvatska bila u ratu. "Naš je neprijatelj bio ovaj kojeg cijelo vrijeme pokušavamo pretvoriti u dobrog susjeda i prijatelja. To je Srbija. Možda na kraju u tome i uspijemo, ni krivi ni dužni", rekao je Milanović, istaknuvši SAD kao jednog od rijetkih pravih partnera.

Govoreći o ratu u Ukrajini, rekao je da je Europa danas zaboravila što znači kopneni rat. "No, to je stvarnost, jedna velika država je napala jednu veliku državu i da se rat svodi na ogroman broj mobiliziranih mladih muškaraca", kaže Milanović, dodajući da nikad nisu zaratile dvije istinski liberalno-demokratske države "jer imaju predvidive, dosadne i ograničavajuće sustave donošenja odluka".

Za razliku od takvih, autokratske države imaju impulzivniji proced donošenja odluka. "Demokracije međusobno ne ratuju, to je činjenica. Autokracije i druge države idu. Hrvatska je u NATO ušla isključivo zbog SAD-a, to je moje mišljenje", rekao je Milanović, dodajući da je samo radi Amerike Hrvatska u NATO-u, a ne radi Londona ili Berlina. "I to se računa, zbog toga smo i danas tamo", kaže Milanović.