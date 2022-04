Uoči parlamentarnih izbora u Beogradu, u nedjelju je pretučen Pavle Grbović, vođa oporbene stranke Pokret slobodnih građana (PSG). Protiv napadača podići će kaznenu prijavu.

Pavle Grbović, vođa srpske oporbene stranke Pokret slobodnih građana (PSG) u nedjelju je napadnut u beogradskom naselju Nova Galenika. Zadobio je lakše tjelesne ozlijede, a najavio je da će protiv napadača podnijeti kaznenu prijavu, kao i protiv policijskog službenika koji je njegov slučaj procesuirao, prenosi N1 Srbija.

Na društvenim mrežama je objavio opis incidenta, objavio je da se osjeća dobro i pozvao svoje sugrađane da izađu na izbore.

"Glasao sam sa članovima obitelji i kada smo izašli iz škole, gdje je biračko mjesto, zatekli smo tri mlađe muške osobe, jedan je nosio u ruci spisak, krenuli smo snimati i dečko mi je rekao da je to spisak kojeg je dobio u stranci. On je zvao svoje kolege iz SNS, mi smo ih snimali. Došli smo do mjesnog odbora iz kojeg je on dobivao instrukcije. Primijetio sam da još jedna ekipa izlazi sa paralelnim biračkim spiskom, pokušao sam ući u prostor mjesne zajednice, ali sam ih uspio snimiti kroz prozor da prate tko je glasao, tko nije, ja taj materijal imam. l već smo zvali policiju jer je riječ o ozbiljnom kršenju zakona. Naravno da policija nije reagirala, a onda su nam rekli da je ekipa krenula", priča Grbović.

Kaže da je do okršaja došlo tako što su nastavili snimati, a da se onda pojavila "starija, ratobornija ekipa" i pokušala ih otjerati. "Budući da ih je Nina snimala, čovjek je prvo nju udario po ruci, onda je udario mene i počeo je metež u kojem je sudjelovalo više osoba, dvije su me sigurno udarale. Ja jesam bacio svoju čašu, ali ona je plastična i nikoga nije ozlijedila", dodaje.

Reako je i da se čuo sa policijskim službenicima, te da su na teren izašli tek nakon trećeg telefonskog poziva.