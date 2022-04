Prvi neslužbeni rezultati u nedjelju navečer govore da će predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV) i prvi na listi koalicije "Zajedno za Vojvodinu – Vojvođani" Tomislav Žigmanov biti zastupnik u novom sazivu Skupštine Srbije.

Taj je savez DSHV-a i predstavnika manjinskih zajednica u Vojvodini po trenutačnim podacima osvojio oko 30.000 glasova.

"Vrlo je vjerojatno da DSHV ima ponovno narodnog zastupnika! Plodovi svih naših predizbornih aktivnosti urodili su ishodom koji smo i projicirali! Riječju, političku relevantnost DSHV-a vratili smo na velika vrata", napisao je u prvoj reakciji Žigmanov.

Na molbu Ivane Petrović, urednice vanjske politike Dnevnika Nove TV, ulazak Žigmanova u Skupštinu komentirao je i u svom obraćanju u nedjelju navečer Aleksandar Vučić.

"Neobično mi je drago što će gospodin Žigmanovi biti u parlamentu. Osobno ga poznajem. To je vijest koja me obradovala. Je li to sasvim fer, imajući u vidu da ih je jedna veća politička stranka podržala, ne samo manjinski glasovi, to je već pitanje za naš izborni sustav", rekao je i dodao da u budućnosti sve "te anomalije mogu riješiti".

"A što se njega tiče, ili nekog drugog predstavnika hrvatskog naroda, mogao je biti i kod nas na listi ili na nekoj drugoj. Ne mislim da je to problem. Čestitam i to je u redu", dodao je.

Govorio je i odnosima Srbije prema Hrvatskoj.

"Ne možete mi pronaći ni jednu lošu, tešku, ili kako bismo mi ovdje rekli, grču riječ o Hrvatskoj. Jedino što ste vi to radili svakoga dana. Ne mislim vi osobno niti vaš medij. Svakoga dana stotine i stotine tekstova ad hominem protiv mene. Ja sam se tome smijao zato što razumijem sve to. Razumijem što je politika. Nekima ne odgovara snažna i jaka Srbija. Srbija će biti još snažnija, još jača, ali mi želimo da imamo snažnije i bolje odnose s Hrvatskom. I dat ću sve od sebe da takve odnose i napravimo. Poštujući sve naše razlike. Mi od vas ne tražimo od da se ispričavate, ne tražite ni vi to od nas. Ako možemo gledati u budućnost i gledati naše probleme", rekao je Vučić.

