Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je kako ne može obećati da u budućnosti neće uvoditi sankcije protiv Rusije. "Ne mogu obećati da to nećemo učiniti, i ne mogu obećati jer bi to bilo neodgovorno, ali naš je stav toliko čvrst da to do sada nismo morali učiniti", poručio je Vučić u intervjuu za TV Happy, javlja TASS.

Srpski čelnik je naglasio kako je njegova zemlja vrlo brzo definirala stajalište o ratu u Ukrajini kroz vlastito Vijeće sigurnosti. "Mi ne uvodimo sankcije protiv Ruske Federacije, a ja sam napisao zaključak na Vijeću sigurnosti Srbije, konzultirali smo se (međusobno) o svakoj riječi, ali ja sam ih napisao. Pratili smo svaku riječ i definirali politiku Srbije, za koju ponekad plaćamo cijenu", dodao je.

Vučić je ranije najavio da Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji, iako podržava teritorijalni integritet Ukrajine.

Tada je također najavio da će njegova zemlja privremeno obustaviti sve vojne i policijske vježbe sa stranim partnerima. Istaknuo je da Srbija na Rusiju i Ukrajinu gleda kao na bratske narode, žali zbog zbivanja u istočnoj Europi i spremna je pružiti Kijevu humanitarnu pomoć, piše Tass, ruska državna novinska agencija.

Pojedini ruski mediji su krajem velječe objavili da je 3500 raketa iz tvornice "Krušik" preko Turske i Slovačke isporučeno Ukrajini, a Ministarstvo vanjskih poslova Rusije je priopćilo da ta informacija izaziva "najdublju zabrinutost".

"Što je u stvari istina? Riječ je o streljivu koje je završilo u Turskoj, ali što god izvezete pojavit će se u Siriji, Maliju, negdje gdje se ratuje. MI smo poštovali sve zakone i sve je čisto kao suza. Nisu u pitanju bile ni Ukrajina ni Rusija, a ako izvozite, može završiti ili u Rusiji ili u Ukrajini. Mi moramo prehraniti ljude i naša ekonomija mora napredovati", izjavio je Vučić u intervjuu za TV Happy.