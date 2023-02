Zastupnici su prvo uzvikivali "izdaja, izdaja", "Kosovo je srce Srbije", a potom i došli do mjesta na kojem je sjedio Aleksandar Vučić. U dvoranu je pozvano osiguranje.

U Skupštini Srbije održava se posebna sjednica posvećena Kosovu, zastupnicima se obratio i predsjednik Aleksandar Vučić, no u jednom je trenutku atmosfera potpuno zakuhala te je čak došlo i do sukoba.

Sukobili su se zastupnici vladajućih i opozicije ispred Vučićevog stola, prvo verbalno, a onda su se odlučili i fizički obračunati, javlja Nova.rs.

Zastupnici su prvo uzvikivali "izdaja, izdaja", "Kosovo je srce Srbije", a potom i došli do mjesta na kojem je sjedio Vučić.

Potom je u dvoranu ušlo i skupštinsko osiguranje.

Vučić je, naime, izgubio živce nakon istupa nekih opozicijskih zastupnika.

"Vi ste Kosovo dali, a mi ga branimo. Lažljivci jedni! Budući da ste već predali Kosovo i Metohiju, ja ću vam objasniti kako ćemo izliječiti Kosovo i Metohiju. Narod treba vidjeti ovo vaše huligansko ponašanje.... Više puta ste počinili najveću izdaju i pri tome ostajete", rekao je Vučić.

Uzavrela atmosfera dovela je do toga da su praktično svi zastupnici ustali sa svojih mjesta i krenuli prema Vučiću.

On se osvrnuo na incidente koji su se dogodili u Skupštini i tučnjave koja je izbila, pitavši Vojislava Mihailovića iz POKS-a je li ga htio tući.

“Jesi me ti Vojo to hito tući? Valjda su mislili da će nekog uplašiti. Vi trojica ste me htjeli istući. Sram vas bilo!”, rekao je Vučić.

Jadna je moja zemlja šta je doživela. Da je ovakve osobe predstavljaju, da se ovako besmisleno diskutuje, da se 3 pametne rečenice ne mogu čuti u ovoj sali gde je nekad sedeo jedan Ivo Andrić, a danas sede silikonske starlete.



Tužno je sve ovo.#Skupština pic.twitter.com/JbwJSboK9X — Ana Stevanović (@StevanovicAna7) February 2, 2023