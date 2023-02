Srbija će možda morati uvesti sankcije Rusiji, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić parlamentarnim zastupnicima s kojima je ranije u četvrtak došao u oštar verbalni sukob te dodao on time nije oduševljen. no da Beograd već plaća cijenu što to i ranije nije učinio.

“Nisam oduševljen time, ali ne znam koliko ćemo izdržati da ne uvedemo sankcije. Plaćamo cijenu što ih nismo uveli, ali to je pitanje političkog opredjeljenja našeg vodstva", rekao je Aleksandar Vučić kako je prenijela N1 Srbija.

Ranije u četvrtak oporbeni zastupnici, uz povike "Izdaja", "Kosovo je Srbija" i optužbe da je izdao Kosovo prekinuli su njegovo predstavljanje prijedloga Europske unije za rješenje kosovskog pitanja, a verbalni sukob bio je na rubu da preraste u fizički.

Srbijanski predsjednik jasno je rekao da mu se ne sviđa europski prijedlog.

“Iznio sam najlošije detalje sporazuma kako bih ukazao na težinu situacije”, rekao je Vučić na posebnoj sjednici Skupštine Srbije o Kosovu, na kojoj se očekivalo da zastupnike upozna s francusko-njemačkim planom za rješenje tog pitanja.

Vučić je poslije nedavnog sastanka s izaslanicima SAD-a i EU-a izjavio da je Srbija "spremna prihvatiti koncept europskog plana" i raditi na primjeni predloženog sporazuma o dijalogu s Kosovom, a potom je bio izložen pritisku da plan predstavi parlamentu, što ni danas nije u cijelosti učinio već je ustvrdio da je riječ o dokumentu koji ima status "non paper".

Vučić je danima prije sjednice pozivao na "nacionalno jedinstvo".

“Nepodnošljiva lakoća neodgovornosti proganja naš narod”, rekao je Vučić i ustvrdio da je za vođenje države potrebna golema odgovornost.

Prijedlog EU-a, koji podržavaju Njemačka, Francuska, Italija i SAD, Beogradu i Prištini predstavljen je u rujnu i prosincu prošle godine, a predviđa poštivanje teritorijalnog integriteta, nepovredivost granica, priznanje državnih simbola i poseban aranžman za srpsku zajednicu na Kosovu. Beograd inzistira na tome da je formiranje Zajednice srpskih općina na Kosovu ključna točka za nastavak daljnjeg dijaloga o konačnom rješenju.

Vučić je rekao i da Beograd "ne može spriječiti prijem Kosova u Vijeće Europe i NATO".

"Protivili se ne protivili, u Vijeću Europe u trenutku kad oni odluče imat će većinu, protivili se ne protivili - imat će većinu za NATO. Protivili se ne protivili za EU - to je njihova odluka", rekao je Vučić.

Podsjetio je da se nacionalna struktura na Kosovu promijenila i da je danas na tom području oko 26 posto Srba, ali i da su se promijenile i geopolitičke okolnosti "politički momentum i politički okvir" u kojima se danas govori o planu za Kosovu.

"Danas svjedočimo nekoj vrsti trećeg svjetskog rata" rekao je Vučić i ocijenio da će taj sukob "biti obimniji, širi i teži nego što je danas".

Važnije od svega je da se razumiju okolnosti, povijesni trenutak i vremenski okvir u kojem se ovo događa, rekao je Vučić stavljajući Kosovo u širi geopolitički kontekst odnosa na međunarodnoj sceni, uključujući u rusko-ukrajinski sukob.