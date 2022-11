Premijerka Srbije Ana Brnabić osvrnula se na Twitteru na izjave sa suđenja kriminalnoj grupi Veljka Belivuka, osumnjičenog za više ubojstava.

Ana Brnabić je napisala da nakon izjava na sudu u Beogradu jasno da je Belivukov klan bio spreman mijenjati demokratski izabranu vlast u Srbiji. Navela je da je najveći protivnik Belivukovog klana srpski predsjednik Aleksandar Vučić na kojega je, kaže, bio planiran atentat.

"Hvala našim sigurnosnim službama koje su spriječile atentat na predsjednika Srbije kada je objavio rat protiv organiziranog kriminala i mafije. Ali borba nije gotova, nalogodavci i glavni organizatori još su na slobodi i van dohvata naših službi", napisala je Brnabić na Twitteru.

"Konačno se čulo priznanje onih koji su planirali napad na srce države te je pitanje hoće li se čuti makar jedno oprosti svih koji su ismijavali saznanja sigurnosnih službi", napisala je.

Oglasio se i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić koji je rekao: "Pojavit će se novi podaci, imamo nove pakete skinute s telefona", rekao je predsjednik. Naglasio je da službe imaju podatke tko je trebao sudjelovati u izvršenju i prvog i sledećeg planiranog atentata.

Nisu naše službe mogle nešto izmišljati. Pojavit će se novi podaci, imamo nove pakete sa telefona skinute. Počinju govoriti o ubojstvu i napadu na mene, sad imamo potvrde i znamo tko je sve u tim pričama sudjelovao", rekao je Vučić, piše N1.rs.

Atentat je, navodno, bio planiran tijekom otkrivanja spomenika Stefanu Nemanji na Savskom trgu u Beogradu.

Vučić je rekao da su tog dana zbog velikog prostora na kojem se nalazio bili angažirani svi snajperisti i specijalci, a da je odbio nositi pancirku.

"Ako smo zemlju doveli do toga da kriminalci mogu ubiti šefa države, onda to govori o nama. A da se krijem od svog naroda to mi ne pada na pamet. Dok sam živ ići ću u svoj narod, neću nositi pancirku", rekao je.

Naglasio je da u borbi sa mafijom država pobeđuje.