Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić ocijenio je u petak u Davosu da Hrvatska i Srbija moraju imati mnogo bolje odnose ako žele opstati te da cijela regija mora prestati razmišljati o prošlosti i okrenuti se budućnosti.

"Ono što ne ide sjajno, zbog čega nisam sretan, to su politički odnosi u regiji", rekao je Vučić u izjavi na marginama skupa WEF-a u Davosu.

"Tu uvijek ima bezbroj problema, viška prošlosti i manjka razmišljanja o budućnosti, ali je to valjda karakteristika svih nas i to je ono što ćemo morati mijenjati", rekao je srbijanski predsjednik, koji je ranije s premijerom Andrejem Plenkovićem sudjelovao na panelu o zapadnom Balkanu i imao s njim priliku neformalno porazgovarati.

Istaknuo je da su ekonomski odnosi puno bolji od političkog stanja u regiji.

"Ja mislim da Srbi i Hrvati kao narodi, ne samo srpska i hrvatska država, bez obzira na emocije koje nisu uvijek dobre, moraju imati puno bolje odnose ako želimo opstati jedni i drugi", kazao je.

Naglasio je da obje zemlje imaju užasnu demografiju i da se jako puno građana iseljava.

Manje zabijanja noževa u leđa

"Ako želimo opstati, morat ćemo zajedno raditi, morat ćemo se približiti i to će se dogoditi", rekao je Vučić.

Dodao je da će Hrvati i Srbi naći puteve suradnje kada počnu manje razmišljati o tome kako da "zabiju nož u leđa jedni drugima" i više se okrenu budućnosti. "Ja u to apsolutno vjerujem i ne zato što to govorim pred vama, to govorim svaki dan i u Beogradu."

Za Srbiju su pak odnosi Beograda i Prištine goruće pritanje. Naglasio je da je kosovsko uvođenje carina na robu iz Srbije suprotno svim europskim normama.

Kazao da je su mu u Davosu svi važni europski i svjetskih akteri rekli da su protiv tih pristojbi. "Da budem iskren, to je samo dodatni problem jer se onda pitam kako te pristojbe opstaju."

Među drugim problemima spomenuo je novu inicijativu SDA da ocjeni ustavnost naziva Republike Srpske.

"To je dejtonska kategorija, to je ustavna kategorija BiH i ne mogu to raditi i očekivati podršku svijeta."

Najava Stranke demokratske akcije (SDA) o pokretanju postupka ocjene ustavnosti naziva entiteta Republika Srpska pred Ustavnim sudom BiH izazvala je burne reakcije u toj zemlji, uključujući osude iz međunarodne zajednice, no predsjednik najveće bošnjačke stranke Bakir Izetbegović u četvrtak je kazao kako je riječ o legitimnoj inicijativi čiji je cilj ukloniti očevidnu diskriminaciju nesrba koji žive u RS-u. (Hina)