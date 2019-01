S novom godinom na snagu su stupile i nove demografske mjere. Dok Vlada očekuje baby boom, demografi skeptični. Upozoravaju na strašne podatke o padu broja stanovništva.

Ivana je sunčano poslijepodne iskoristila za šetnju sa svojom malenom Nikol. Dok uživa u majčinstvu čeka je stalan posao, no kaže, to je privilegij. "Imam dosta mojih kolegica koje se ne mogu odlučiti na djecu upravo zato jer nemaju stalan posao", rekla je Ivana.

Vlada priznaje da je demografija ključan problem. Zato je s prvim danom 2019. na snagu stupilo nekoliko mjera:



- Mirovinskom reformom majkama se priznaje šest mjeseci dodatnog staža za svako dijete.

- Udomiteljstvo postaje zanimanje, no naknadu od 2 i pol tisuće kuna mogu ostvarili samo oni koji su udomili najmanje troje djece.

- Pojeftinile su i pelene zbog smanjenja PDV-a s 25 na 13 posto.

- Ovogodišnji krug subvencioniranih stambenih kredita bit će povoljniji za one koji već imaju djecu.

Resorna ministrica najavljuje sastanak Vijeća za demografsku revitalizaciju. Kao ključnu mjeru ističe mogućnost poslodavaca na isplatu neoporezive naknade za novorođenčad do 10 tisuća kuna.



"Ovo je mjera koja je usmjerena na olakšavanje rada poslodavcima. Točan broj onih koji su naknadu i dosad isplaćivali Poreznoj upravi nije poznat. Prema zbirnim podacima lani je 810 poduzetnika isplatilo milijardu i 300 milijuna kuna neoporezivih primitaka, primjerice doplatka za djecu", rekla je Nada Murganić.



"Hrvatska trenutno oprema ili obnavlja 500 dječjih vrtića. Vodite računa o tome, to je enorman zahvat. Demografi vladine mjere pozdravljaju, ali tvrde kako nisu dovoljne", rekao je Andrej Plenković.



"Moralo se posložiti zakonodavstvo tako da su žene apsolutno zaštićene u porodiljskom razdoblju. Aludirati isključivo i jedino u demografskoj revitalizaciji na poslodavce znači da se vi time ne želite baviti", rekao je Stjepan Šterc, demograf.



"Ključna je stambena politika koju Hrvatska nema. Ona ne može počivati na subvencioniranim kreditima. I jedna od ključnih stvari je migracijska politika. Jer bez obzira na sve demografske pronatalitetne mjere, realnost je da Hrvatskoj treba useljavanje", rekla je Sanja Klempić Bogadi iz Instituta za migracije i narodnost.

U početku mandata Vlade Andreja Plenkovića rođeno je 37 i pol tisuća djece. Godinu dana poslije tisuću manje. Za 2018. u podaci još nisu potpuni. Do listopoda je rođeno 30.978 beba.



To je 4 tisuće manje nego u istom razdoblju 2011. Projekcije UN-a zato nisu dobre. Nastavimo li tako, do kraja stoljeća u Hrvatskoj bi nas moglo živjeti tek - 2 i pol milijuna.

