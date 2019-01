Izetbegović je rekao da je inicijativa za promjenu naziva entiteta RS-a upućena nedvosmisleno jer su Bošnjaci i Hrvati u RS-u "građani četvrtog i petog reda" te u institucijama tog entiteta "za njih nema mjesta".

Predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović na konferenciji za medije u četvrtak rekao je kako Republika Srpska nije samo srpski nego i bošnjački i hrvatski entitet, kao i entitet svih građana.

Komentirao je jučerašnju najavu svoje stranke da će pred Ustavnim sudom BiH preispitati trenutačan naziv entiteta Republike Srpske i rekao da je inicijativa za promjenu naziva upućena nedvosmisleno jer su Bošnjaci i Hrvati u RS-u "građani četvrtog i petog reda" te u institucijama tog entiteta "za njih nema mjesta".

"Povratnike vrijeđaju i nazivaju ih okupatorima Drine, vjerske službenike vrijeđaju i za njih se govori da arlauču", rekao je Izetbegović dodajući kako u Dejtonskom sporazumu, koji je napisan na engleskom jeziku, "Republika Srpska ne znači ništa".

"Nije zahtjev da se ukine naziv RS jer u ovoj zemlji je sve i srpsko, ali nije ekskluzivno srpsko. Dakle pripada i Bošnjacima i Hrvatima i ostalima jednako kao i Srbima. Tražit ćemo da se u sve, pa i u naziv RS-a unesu Bošnjaci i Hrvati", kazao je Izetbegović.

Dodao je i da postoji mogućnost da dođe do krize u BiH, no da nitko nema pravo reći da je do krize došlo zbog toga što "SDA traži pravdu i istinu", prenosi Klix.ba.