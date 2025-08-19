Padaju temperature, stiže velika promjena vremena: Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV

Od srijedi sve više oblaka, a zatim slijede oborine kojih će biti najviše u četvrtak na Jadranu i u priobalju. U srijedu će iznad naših krajeva jačati ciklonalna aktivnost, a s njom i uvjeti za nestabilnosti koje će sa zapada poticati dotok sve vlažnijeg zraka, osobito u četvrtak na Jadranu i u priobalju. U petak će se sa sjevera premještati i ova hladna fronta koja će donijeti oborine posvuda i u unutrašnjosti.

U srijedu ujutro i prijepodne sa zapada dolazi postupno naoblačenje, a zatim na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj mjestimice kiša pljuskovi i grmljavina. U središnjim predjelima prema sredini dana s juga postupan porast naoblake, dok će u istočnim prevladavati sunčano. U Dalmaciji sa sjevera također postupno oblačnije, dok će se najviše sunca zadržati na jugu. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren jugozapadnjak, a na Jadranu jugo i to najprije na sjevernom dijelu. Najniža jutarnja temperatura od 10, 11 do 16, na Jadranu od 19 do 23 Celzijeva stupnja.

U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj djelomično sunčano uz promjenljivu naoblaku s kojom prema jugu može biti i ponekog pljuska. Puhat će većinom umjeren jugozapadnjak, a najviša temperatura od 29 do 31 stupnja.

U istočnim predjelima sa zapada postupan porast naoblake. Vjetar slab do umjeren. Poslijepodne će biti vruće, oko 31 ili 32 stupnja.

U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu promjenljivo do pretežno oblačno povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito navečer kad na Jadranu može biti obilnije oborine. U gorju će jačati jugozapadnjak, a na Jadranu jugo. Najviša temperatura u gorju od 23 do 27, a na Jadranu od 26 do 29 stupnjeva.

U sjevernom dijelu Dalmacije postupno oblačnije, ponegdje uz mogućnost kiše ili kratkotrajnog pljuska. Najviše sunca zadržat će se prema jugu. Puhat će većinom umjeren jugozapadnjak i jugo. Posvuda vrlo toplo ili vruće od 29 do 31 stupnja.

U unutrašnjosti do petka promjenjivo povremeno s kišom te pljuskovima s grmljavinom, lokalno i izraženijim. U subotu sunčana razdoblja, a ponegdje još može biti kratkotrajnog pljuska. Vjetar mjestimice umjeren. Od petka svježije, osobito ujutro u subotu.

I na Jadranu do petka povremeno kiša te pljuskovi i grmljavina. U četvrtak je moguće i grmljavinsko nevrijeme, prolazno uz jak i olujan vjetar te obilne pljuskove, osobito u priobalju. U subotu djelomice kidanje naoblake, premda na jugu još može biti ponekog pljuska. U četvrtak jako jugo, a od petka većinom umjerena, podno Velebita u subotu moguće i jaka bura.

U subotu i nedjelju smirivanje vremena uz sunčana razdoblja, premda još ne i posve stabilno i to prije svega u unutrašnjosti, a u subotu i u Dalmaciji.