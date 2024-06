FOTO Bivši predsjednik ostao bez glave: Presudile mu ogromne vrućine

Glava na voštanoj replici kipa predsjednika Abrahama Lincolna u američkom glavnom gradu Washingtonu se rastalila nakon što su temperature narasle do 37 Celzijevih stupnjeva tijekom vikenda, piše u utorak BBC.

Nakon glave, počele su se taliti i noge, a naslonjač se stopio s tlom. Glava s gotovo dva metra visoke replike Lincolnovog memorijala se trenutno popravlja, zbog čega iz vrata 16. američkog predsjednika sada samo strši žica.

This heat is relentless.



A wax sculpture of Abraham Lincoln in Northwest DC has melted so much, it's almost lost its head @wusa9 pic.twitter.com/WcIosorabe