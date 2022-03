Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u nedjelju je za CNN izjavio kako je spreman razgovarati s ruskim predsjednikom Vladimirim Putinom, ali i upozorio da bi se, propadnu li pregovori, borrba između dvije zemlje mogla pretvoriti u Treći svjetski rat.

"Spreman za pregovore s njim, bio sam spreman i posljednje dvije godine. I mislim da bez pregovora ne možemo završiti ovaj rat", kazao je u nedjelju ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski za CNN o svojoj spremnosti za razgovor s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Zelenski je upozorio da bi se borba između dvije zemlje, ne uspiju li pregovori, mogla pretvoriti u Treći svjetski rat.

"Postoji li samo jedan posto šanse da zaustavimo ovaj rat, trebamo iskoristiti priliku. Moramo tu učiniti", naglasio je Zelenski te dodao kako svakodnevno gube nedužne ljude.

Ukrajinski predsjednik je rekao kako su ih ruske snage došle istrijebiti i ubiti. Njegov narod, kako je naglasio, može pokazati svoje dostojanstvo i uzvratiti udarac.

"Ali, nažalost, naše dostojanstvo neće nam spasiti živote. Tako da smatram da moramo iskoristiti bilo koji format, bilo koji šansu da dođemo do mogućnosti za pregovore, do mogućnosti za razgovor s Putinom. Ali, propadnu li ti pokušaji, to bi onda značilo da je ovo Treći svjetski rat, ustvrdio je ukrajinski predsjednik".

Na pitanje o ruskim zahtjevima, uključujući onaj za priznanjem Krima kao dijela Rusije, kao i priznanje neovisnosti dviju republika u Donbasu, kao i garanciju da Ukrajina nkad neće biti članica NATO-a, Zelenski je odgovorio kako postoje kompromisi na koje kao neovisna država ne mogu biti spremni.

Rusija ne bi napala Ukrajinu da je ona ranije bila primljena u NATO savez, također je ustvrdio Zelenski. Kazao je kako ljudi svakodnevno stradaju te pozvao Sjevernoatlantski savez da primi Ukrajinu.

