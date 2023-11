VIDEO Zelenski najavio rat na Balkanu: "Rusija će se pobrinuti da jedna zemlja zarati s drugom"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u razgovoru s predstavnicima afričkih medija poručio je da nakon rata na Bliskom istoku Rusija planira potaknuti sukob na Balkanu.

"Obratite pozornost na Balkan. Vjerujte mi, dobivamo informacije. Rusija ima dugoročni plan: Bliski istok, sljedeća distrakcija biti će Balkan", poručio je Zelenski.

Very interesting comment by Zelensky: Pay attention to the Balkans. Believe me, we get the information. Russia has a long plan: middle East, the second distraction will be the Balkans. 1/2 pic.twitter.com/bZIEBU3s8S