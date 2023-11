Zagrepčane probudila strašna grmljavina: "Bilo je grozno, tutnjalo je, nisam mogla spavati"

"Bilo je grozno, tutnjalo je, nisam mogla spavati", rekla nam je čitateljica o noćašnjoj grmljavini koja je probudila mnoge građane na području Zagreba.

"Mislila sam da će mi puknuti u zgradu", rekla nam je druga čitateljica.

EMSC je čak objavio kako su neki očevici prijavili podrhtavanje tla na području Zagreba, no seizmička aktivnost kasnije ipak nije potvrđena.

