U ruskom zračnom napadu, u kojemu je ispaljeno osam raketa na Vinicju, uništena je civilna zračna luka, objavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

U raketiranju ukrajinske Vinicje potpuno je uništena civilna zračna luka, a jedna je osoba poginula.

Lokalni mediji javljaju da je u napadu uništena jedna od poslovnih zgrada. Vatrogasci se bore s požarom.

U raketiranju Vinicje oglasio se na Twitteru ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski koji je kazao da je na taj ispaljeno osam raketa.

''Brutalan napad uništio je zračnu luku. Nastavljaju s potpunim uništenjem naše infrastrukture, našeg života koji smo izgradili mi, naši roditelji, bake i djedovi i generacije Ukrajinaca. Svaki dan ponavljamo – zatvorite nebo iznad Ukrajine! Zatvorite ga za ruske rakete, za ove terorite. Stvorite sigurnu humanitarnu zonu, bez bombi. Mi smo ljudi i vaša je humanitarna dužnost da nas zaštitite. Ako to ne napravite, ako nam barem ne date borbene zrakoplove da se zaštitimo, može se zaključiti samo jedno – i vi nas želite polako ubiti'', poručio je Zelenski.

❗️As a result of rocket fire in #Vinnitsa region, a warehouse caught fire and an administrative building was partially destroyed One person died pic.twitter.com/NDkHiVrMU6

The video shows the sight of the airport in Vinnytsia that got hit by 8 rockets during a Russian airstrike on March 6, according to President Volodymyr Zelensky.



Video: Verkhovna Rada of Ukraine/Telegram pic.twitter.com/mesfSwboxu