Nevidljiva vojska koja čuva Putina: Uz sebe ima nuklearni gumb, protutenkovske bacače, ali i posebnu aktovku

U pripremi za dugo iščekivani sastanak Vladimira Putina i Donalda Trumpa na Aljasci, svi detalji, posebno oni sigurnosni, morali su biti savršeno izvedeni.
ŠIRI SE DIM
VIDEO Veliki požar guta hotel u susjedstvu: Naređena hitna evakuacija
U FRANCUSKOJ
Dvije osobe umrle, velik broj zaraženih: Bakterija se proširila i u drugu državu, a za sve je kriva omiljena namirnica
"Frankenstein zečevi"
"Zombi zečevi" preplašili stanovnike: Znanstvenici otkrili o čemu je riječ
Kremlj je potvrdio ključne detalje pregovora o krizi - a obračun počinje u 11:30 sati po aljaškom vremenu (21:30 sati po hrvatskom). Putin, otkako je s Rusijom započeo invaziju na Ukrajinu 2023. godine, rijetko je putovao u inozemstvo, a na Aljasci će ga čuvati visoko obučeni tjelohranitelji – "cijela vojska vidljivih i nevidljivih stražara".
Članovi Putinova sigurnosnog tima, koji sebe nazivaju njegovim "mušketirima", navodno su iz posebne jedinice unutar ruske Federalne službe zaštite (FSO). Uz raznu opremu, uz sebe će nositi i aktovke - ali ne bilo kakve.
Svaka torba dolazi s neprobojnom zaštitom koja se može koristiti kao štit u slučaju da se na Putina ispale meci. Jedan od njih je navodno i "Poo suitcase", odnosno torba za izmet, koja se koristi za prikupljanje njegove stolice i urina koji se šalju natrag u Moskvu.
Francuski časopis Paris Match tvrdio je da je bizarna praksa prvi put zabilježena 2017. godine tijekom državnog posjeta Francuskoj. Smatra se da Putin zbog nagađanja o svom zdravlju, ne želi da stranci znaju detalje, koje bi mogli saznati pomoću njegove stolice, prenosi The Sun.
Putin također voli nositi svoju nuklearnu aktovku nazvanu "Čeget". Razvijene tijekom 1980-ih za KGB, ranije verzije su navodno imale eksplozivni naboj od jedne kilotone, što je ekvivalentno tisuću tona TNT-a. To je dovoljno da uništi sve u radijusu od 800 metara. Trenutna verzija djeluje kao komunikacijski uređaj, prenoseći naredbe za pokretanje nuklearnog napada. Pritiskom na gumb, Glavni stožer u Moskvi prima signal i pokreće nuklearni napad.
Tjelohranitelje su pažljivo birali zbog kvaliteta koje uključuju "operativnu psihologiju", ekstremnu fizičku i mentalnu snagu te sposobnost da izdrže bilo kakve vremenske uvjete. Opremljeni su pištoljem SR-1 Vektor koji može ispaljivati oklopno-probojne metke. Prije nego što Putin otputuje bilo gdje, njegovi agenti mjesecima unaprijed izviđaju njegovo odredište.
Instalirani su uređaji za ometanje kako bi se spriječila daljinska detonacija bombi, a tehničari provode elektronički nadzor digitalnim napravama. Putin se uvijek vozi usred konvoja oklopnih vozila, koji su navodno puni specijalnog vojnog osoblja naoružanih s AK-47, protutenkovskim bacačima granata i prijenosnim protuzračnim raketama.
U petak bi ga trebao okružiti čelični sigurnosni prsten, sastavljen od ruskih i američkih specijalnih agenata.