Nevidljiva vojska koja čuva Putina: Uz sebe ima nuklearni gumb, protutenkovske bacače, ali i posebnu aktovku

U pripremi za dugo iščekivani sastanak Vladimira Putina i Donalda Trumpa na Aljasci, svi detalji, posebno oni sigurnosni, morali su biti savršeno izvedeni.

Kremlj je potvrdio ključne detalje pregovora o krizi - a obračun počinje u 11:30 sati po aljaškom vremenu (21:30 sati po hrvatskom). Putin, otkako je s Rusijom započeo invaziju na Ukrajinu 2023. godine, rijetko je putovao u inozemstvo, a na Aljasci će ga čuvati visoko obučeni tjelohranitelji – "cijela vojska vidljivih i nevidljivih stražara".

Članovi Putinova sigurnosnog tima, koji sebe nazivaju njegovim "mušketirima", navodno su iz posebne jedinice unutar ruske Federalne službe zaštite (FSO). Uz raznu opremu, uz sebe će nositi i aktovke - ali ne bilo kakve.

Svaka torba dolazi s neprobojnom zaštitom koja se može koristiti kao štit u slučaju da se na Putina ispale meci. Jedan od njih je navodno i "Poo suitcase", odnosno torba za izmet, koja se koristi za prikupljanje njegove stolice i urina koji se šalju natrag u Moskvu.

Francuski časopis Paris Match tvrdio je da je bizarna praksa prvi put zabilježena 2017. godine tijekom državnog posjeta Francuskoj. Smatra se da Putin zbog nagađanja o svom zdravlju, ne želi da stranci znaju detalje, koje bi mogli saznati pomoću njegove stolice, prenosi The Sun.

President Putins security is something out of movie .He is protected by FSO an elite secret service with roots in Old KGB pic.twitter.com/pZDE4g67aX — Vladimir Putin News (@vladimirputiniu) July 15, 2025

Putin također voli nositi svoju nuklearnu aktovku nazvanu "Čeget". Razvijene tijekom 1980-ih za KGB, ranije verzije su navodno imale eksplozivni naboj od jedne kilotone, što je ekvivalentno tisuću tona TNT-a. To je dovoljno da uništi sve u radijusu od 800 metara. Trenutna verzija djeluje kao komunikacijski uređaj, prenoseći naredbe za pokretanje nuklearnog napada. Pritiskom na gumb, Glavni stožer u Moskvi prima signal i pokreće nuklearni napad.

Tjelohranitelje su pažljivo birali zbog kvaliteta koje uključuju "operativnu psihologiju", ekstremnu fizičku i mentalnu snagu te sposobnost da izdrže bilo kakve vremenske uvjete. Opremljeni su pištoljem SR-1 Vektor koji može ispaljivati oklopno-probojne metke. Prije nego što Putin otputuje bilo gdje, njegovi agenti mjesecima unaprijed izviđaju njegovo odredište.

⚡ Putin’s security now carries drone interceptors



The bunker leader’s bodyguards are now forced to haul not only dozens of kilos of body armor hidden under bulky jackets, but also FPV drone interceptors — just in case a “little bird” flies too close.



These devices jam or… pic.twitter.com/aqpEENHYtk — NEXTA (@nexta_tv) July 28, 2025

Instalirani su uređaji za ometanje kako bi se spriječila daljinska detonacija bombi, a tehničari provode elektronički nadzor digitalnim napravama. Putin se uvijek vozi usred konvoja oklopnih vozila, koji su navodno puni specijalnog vojnog osoblja naoružanih s AK-47, protutenkovskim bacačima granata i prijenosnim protuzračnim raketama.

U petak bi ga trebao okružiti čelični sigurnosni prsten, sastavljen od ruskih i američkih specijalnih agenata.