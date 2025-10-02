Otkriveno hoće li vojni vođa Hamasa u Gazi prihvatiti američki mirovni plan

Posrednici su stupili u kontakt s vođom vojnog krila Hamasa u Gazi, koji je istaknuo da se ne slaže s novim američkim planom prekida vatre.

Smatra se da Izz al-Din al-Haddad vjeruje da je plan osmišljen kako bi se uništio Hamas, bez obzira prihvati li ga skupina ili ne, te je stoga odlučan nastaviti borbu, doznaje BBC.

Okvir od 20 točaka američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje rata, a koji je Izrael prihvatio, predviđa da se Hamas razoruža i da nema buduće uloge u upravljanju Gazom.

Neki od Hamasovih političkih vođa u Kataru navodno su otvoreni za prihvaćanje sporazuma uz prilagodbe, ali je njihov utjecaj ograničen jer nemaju kontrolu nad taocima koje ta skupina drži.

Vjeruje se da je ostalo 48 talaca, od kojih je samo 20 živo.

Još jedna prepreka za neke u Hamasu je to što plan zahtijeva da predaju sve taoce tijekom prvih 72 sata primirja - čime gube svoj jedini adut za pregovaranje.

Čak i uz Trumpovo jamstvo da će Izrael poštovati uvjete, unutar skupine postoji nedostatak povjerenja da Izrael neće nastaviti svoje vojne operacije nakon što primi taoce, posebno nakon što je prošlog mjeseca pokušao atentat na vodstvo Hamasa u Dohi u zračnom napadu, prkoseći SAD-u.