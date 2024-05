UŽIVO Putin postrojio teško naoružanje i vojsku na Crvenom trgu, zaprijeto Zapadu: "U borbenoj smo pripravnosti!"

U ruskom glavnom gradu Moskvi počela je vojna parada povodom Dana pobjede. Rusi danas slave 79. obljetnicu pobjede Sovjeta protiv fašizma.

Crveni trg preplavilo je rusko naoružanje i posebne postrojbe, dok u Ukrajini bjesni rat. Trgom će proći 9000 vojnika i 70 vrsta teškog naoružanja.

Vladimir Putin, u utorak, je po peti put je inauguriran kao predsjednik Rusije, a Dan pobjede savršena je prilika za propagandu ruske vojne moći.

Parada se paralelno održava u više gradova, a ministar obrane Sergej Šojgu rekao je će ukupno 200.000 vojnika i 2500 vrsta oružja biti izloženo.

Victory Day parade kicking off in Moscow, where it has just started snowing. pic.twitter.com/5TBzqDQkei