Rusi unaprijedili tenkove? Velike metalne grdosije stvorene su za testiranje ukrajinskih dronova

Rusija je u svojoj invaziji na Ukrajinu počela upotrebljavati novu vrstu tenkova. Prvi primjerci improviziranih, nadograđenih tenkova Ukrajinci su dronovima snimili početkom travnja u oblasti Donjeck.

Radi se o ruskim T-72 tenkovima s improviziranim metalnim krovom iznad trupa i kupole. Mnogi od njih imaju i radio ometače.

Ovi "carevi roštilji" kako ih nazivaju Rusi, tj. "tenkovi-kornjače" kako ih opisuju Ukrajinci dobili su povrh svega dodatan sloj metalnih rešetki.

Russia upgraded its Turtle (Tsar Grill) Tank to a next level monster pic.twitter.com/WvTTvOV3yL