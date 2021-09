Najmanje je troje ljudi poginulo u subotu, a više je putnika ozlijeđeno nakon što je Amtrakov vlak iskočio iz tračnica u Montani, priopćio je ured lokalnog šerifa.

Nacionalni odbor za sigurnost prometa rekao je u subotu navečer da istražuje incident. U vlaku Empire Builder za Seattle bio je oko 141 putnik i 16 članova osoblja kad je osam vagona iskočilo iz tračnica pored grada Joplina oko 16 sati po lokalnom vremenu, navodi se u Amtrakovu priopćenju.

Ubrzo nakon što su vagoni iskočili, ljudi su evakuirani iz nih, rekao je dužnosnik šerifova ureda u Liberty Countyju, želeći ostati anoniman.

Mnogi putnici su ozlijeđeni, no zasad se ne zna koliko njih, dodao je. Korisnik društvenih mreža objavio je fotografije oštećenih vagona nakon incidenta.

Djelatnica hitne službe rekla je za New York Times da je najmanje 50 ljudi ozlijeđeno.

Uzrok iskliznuća još se ne zna.

Vlak s 10 vagona i dvije lokomotive bio je na putu iz Chicaga.

Report of an @Amtrak Empire Builder train derailment in Montana. Some cars are on their sides. Prayers for everyone on the train. 📷: Ryan Dennis pic.twitter.com/Av0L35qPGR