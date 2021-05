Vlak Union Pacifica iskočio je iz tračnica, zatim se zapalio u gradu Sibley, u američkoj državi Iowi. U vagonima i cisternama prevožene su opasne tvari, zbog čega su evakuirani deseci ljudi.

Vlak tvrtke Union Pacific, natovaren amonijakom i mineralnim gnojivima, iskočio je iz tračnica i zapalio se u nedjelju poslijepodne.

Dogodilo se to u gradu Sibley, u američkoj državi Iowi. Nema informacija o mogućim ozlijeđenima ili smrtnim slučajevima, piše Reuters.

Iz tračnica je iskočilo čak 47 vagona. U roku od sat vremena od nesreće, lokalne vlasti poslale su građanima u blizini nalog za hitnu evakuaciju.

Freight train carrying fertilizer has derailed around 2pm CT Sunday,on the outskirts of Sibley town in northwestern Iowa next to Minnesota border,it triggering the partial evacuation of a nearby community & a hazardous materials team response,It is the second incident in @ 24 hrs pic.twitter.com/C0zBWpdQes