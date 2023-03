Ruski predsjednik Vladimir Putin neplanirano je posjetio Mariupolj i to je prvo putovanje čelnika Kremlja na teritorij ukrajinske regije Donbas pod ruskom okupacijom. Dok se Vladimir Putin vozio u crnom džipu, u pratnji mu je bio potpredsjednik ruske vlade Marat Kusnulin. Poznato je o čemu su razgovarali.

Vladimir Putin helikopterom je sletio u Mariupolj, a zatim se u autu vozio ulicama razrušenog grada. Na društvenim mrežama su objavljeni videozapisi njegovog obilaska grada dok se vozio u crnom džipu. U pratnji mu je bio potpredsjednik ruske vlade Marat Kusnulin. Poznato je o čemu su razgovarali.

Kusnulin mu je rekao da će Rusija ponovno izgraditi grad i da će obnova iznimno oštećenog gradskog središta, koje je desetkovano ruskim granatiranjem, biti završena do kraja godine.

Dodao je da su razaranje u Mariupolju izazvale ukrajinske snage u povlačenju. "Oni su nacisti. Pristojni ljudi to ne bi učinili", kazao je Putin.

Zamjenik ruskog premijera također je rekao da se stanovnici vraćaju u Mariupolj zbog napora Rusije da obnovi grad, piše The Guardian.

The Kremlin also says Putin visited the restored Mariupol philharmonic, where Russia planned to hold show trials of Ukrainian POWs last year before exchanging them instead. pic.twitter.com/V4ULBJPE37

Šef moskovskog dopisništva Financial Timesa Max Seddon, objavio je snimke. U drugom videu, na kojem je Putin prikazan kako razgovara s ljudima za koje je ruska državna televizija rekla da su lokalni stanovnici, navodno se čuje kako mu govore da se mole za njega te da zahvaljuju Rusiji što im je obnovila stanove nakon što su im domovi uništeni.

And here Putin visits some locals who tell him they were “praying for him” and say Russia built them a “little piece of heaven” to replace their destroyed apartments. pic.twitter.com/pXtUhalSKx