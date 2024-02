Osjeća se strah nakon smrti Navaljnog, oči su sada uprte u drugog Putinova kritičara, a on iz zatvora poručio: "Cijena suprotstavljanja je visoka, ali cijena šutnje je neprihvatiljiva"

O strahu koji vlada Rusijom nakon smrti Alekseja Navaljnog svjedoči izostanak bilo kakve reakcije javnosti. Za samo polaganje cvijeća u njegovo sjećanje mnogi su privedeni.

Mnogo to govori o cijeni koju politička opozicija u Rusiji plaća. No, aktivist Vladimir Kara-Murza (42) ovoga je tjedna potaknuo opoziciju da "rade još jače" kako bi ostvarili cilj za koji su radili Navaljni, ali i Boris Nemcov, oporbeni aktivist koji je ubijen 2015. godine., a to je život u slobodnoj zemlji.

"Cijena suprotstavljanja je visoka, ali cijena šutnje je neprihvatiljiva", rekao je Kara-Murza, koji je oduvijek lobirao snažnije sankcije na imovinu ruskih visokih službenika, tijekom svojeg uhićenja prije dvije godine.

Prije zatvora otrovan

Kara-Murza otrovan je 2015. i onda ponovno 2017. godine, što su potvrdili rezultati nalaza. Ali nikada nije prestao zazivati svrgavanje Putina s vlasti i osuđivati invaziju na Ukrajinu, piše BBC.

Prošle je godine osuđen zbog toga na 25 godina zatvora zbog izdaje iako se u ruskome zatvoru nalazi od 2022. godine.

"Mislim da se ne bih imao pravo nastaviti baviti političkim aktivizmom i pozivati druge na otpor da sam ostao negdje na sigurnome", rekao je iz zatvora.

Sa svojom djecom i suprugom smije se čuti jednom u šest mjeseci.

"Ja ne razgovaram s njime da djeci ne oduzmem vrijeme. Svatko dobije 5 minuta razgovora, a ja im štopam", rekla je Evgenija Kara-Murza, Vladimimrova žena.

"Želim slobodnu Rusiju"

"Želim živjeti u slobodnoj Rusiji, želim izgraditi slobodnu Rusiju", rekla je ovoga tjedna u svojem video obraćanju Julija Navaljnaja, za što je Evgenija Kara-Murza imala samo riječi hvale.

"Ona čini najbolje što može da kroz ovaj pakao prođe uzdignute glave, mislim da je sjajna", rekla je Evgenija koja već godinama lobira zapadne zemlje da pomognu političkim zatvorenicima u Rusiji te da javno prokažu rusku invaziju na Ukrajinu.

"Invazija je dodatan dokaz Putinova ubilačkog režima", smatra ona.

Ovoga je tjedna imala rijetku prilliku vidjeti svojeg muža preko videosnimke suđenja iz zatvora.

"Mislim da čini pravu stvar, ponosna sam što je ostao vjeran sebi", rekla je nakon što je vidjela svojeg muža kako se i dalje zauzima za borbu protiv Putina.

"Nemamo pravo predati se očaju. Rusija će ponovno biti slobodna", čuje se kako se Kara-Murza, iako vidno oslabljena zdravlja, obraća rijetkim novinarima i podržavateljima koji su bili na suđenju.

Evgenija se pridružila izjavama svojeg muža.

"Ne smijemo odustati", rekla je pa se prisjetila društvene atmosfere netom prije sloma SSSR-a.

"Moramo se pobrinuti da budemo spremni kada režim počne pucati, kada napokon dobijemo tu šansu", dodala je.