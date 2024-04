Katastrofa: Gromovi i poplave ubili više od 70 ljudi, proglašeno izvanredno stanje

Najmanje 39 osoba poginulo je u Pakistanu nakon jakog nevremena koje je pogodilo jugozapadni dio te zemlje.

Obilne poplave zabilježene su i u susjednom Afganistanu, gdje su 33 osobe izgubile život, a stotine su domova oštećene, objavile su afganistanske vlasti.

Najviše je pogođena pakistanska pokrajina Punjab u kojoj je čak 21 osobu ubio grom između petka i nedjelje, izvijestila je novinska agencija AFP.

Poplave koje su uslijedile prekinule su opskrbu strujom i transport, a poplavljena su i brojna poljoprivredna zemljišta.

Neki od poginulih bili su poljoprivrednici koji su se tijekom nevremena zatekli u poljima, prenio je BBC.

U narednim danima ne očekuje se stabilizacija vremena, tako da su pakistanske vlasti upozorile na mogućnost klizišta i još poplava.

Significant property damage and loss of life reported following heavy rainfall in KP, Pakistan and Afghanistan.#Pakistan #Afghanistan #Rain pic.twitter.com/wTYqaDXrA2