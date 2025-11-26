Bivši djelatnik u ministarstvu u središtu istrage, drogirao je više od 200 žena: "Bilo mi je čudno..."

U Francuskoj se vodi velika kriminalistička istraga protiv bivšeg visokog državnog službenika Christiana Nègrea, kojeg više od 240 žena optužuje da ih je tijekom razgovora za posao potajno drogirao jakim diuretikom.

Svoja svjedočanstva za The Guardian iznijele su tri žene kojima je Nègre nudio kavu ili čaj, a onda ih navodio u šetnju. Žene su iznenada počele osjećati iznenade fizičke simptome i snažnu potrebu za mokrenjem.

Sylvie Delezenne, marketinška stručnjakinja iz Lillea, 2015. godine je putem LinkedIna dobila poziv na razgovor za posao u francuskom Ministarstvu kulture. Bila je, kaže, presretna. Umjesto standardnog razgovora, Nègre ju je najprije odveo u salu za sastanke, gdje je iz pristojnosti prihvatila kavu. Automat je bio u hodniku, sama je pritisnula gumb, ali je Nègre uzeo šalicu, nakratko se okrenuo i potom joj vratio piće. Nakon toga predložio je da razgovor nastave u šetnji.

Ubrzo je počela osjećati neugodu: drhtavicu, lupanje srca i sve jaču potrebu za mokrenjem. "Rekla sam mu da mi treba pauza, ali nastavio je hodati", kaže. Na kraju više nije mogla izdržati te je morala čučnuti uz rub tunela koji vodi prema pješačkom mostu preko Seine. "Prišao je, skinuo jaknu i rekao: 'Zaštitit ću te.' Mislila sam da je to čudno".

Bila je, prepričala je, uvjerena da je time uništila razgovor za psoao i priliku za zaposlenje, a na povratku kući osjećala je jaku žeđ, noge su joj bile natečene i bolne. Četiri godine kasnije kontaktirala ju je policija i otkrila joj da je njezino ime u Nègreovoj tablici pod nazivom "Eksperimenti", zajedno s bilješkama i fotografijama potkoljenica. Danas ima dijagnosticiran posttraumatski stresni poremećaj.

Anaïs de Vos imala je 28 godina kada se 2011. godine prijavila za posao pomoćnice u Ministarstvu kulture. Na razgovoru je prihvatila kavu, iako ju inače ne pije. Nègre ju je pripremio sam u kutu sobe. Predložio je da prošetaju, no ubrzo je osjetila potrebu za toaletom i zatražila povratak jer joj je bilo hladno. On je, međutim, prešao ulicu u drugom smjeru, prema obali Seine. Tada ju je izravno pitao: "Trebaš li piškiti?, što ju je, kaže, zaprepastilo.

Pokazao joj je skladišni prostor ispod mosta kao mjesto gdje može obaviti nuždu, ali je ona odbila. Osjećala je, kaže, da nešto nije u redu. Nakon toga odveo ju je prema Louvreu. Toalet koji je našla koštao je jedan euro, a on joj je rekao da nema novca da joj posudi i da je svoju torbu ostavila u ministarstvu. Otišla je u obližnji kafić. No čim je ugledala vrata toaleta na katu, počela je mokriti, no uspjela se osušiti.

U vlaku kući osjećala se izrazito loše i kao da će se onesvijestiti. Kada ju je 2019. kontaktirala policija, rekla je da ju to nije iznenadilo: "Uvijek sam mislila da je nešto čudno", rekla je.

Treća žena progovorila je pod pseudonimom Émilie. Riječ je o stručnjakinji iz umjetničkog područja koja je 2017. godine tražila novi posao kada ju je Nègre kontaktirao putem LinkedIna. Pozvao ju je u regionalni ured za kulturu u Strasbourgu, gdje je tada radio.

Ponudio joj je čaj i izašao iz prostorije kako bi ga sam pripremio. Intervju su potom nastavili u dvostatnoj šetnji uz rijeku i obilasku katedrale. I ona je ubrzo počela osjećati vrtoglavicu i potrebu za toaletom. "Rekla sam da moram na toalet, ali on je rekao: 'Ovdje nema toaleta. Idemo dalje'". Kada su se vratili u ured, odveo ju je ravno do privatnog toaleta odmah uz svoj ured, što joj se učinilo iznimno čudnim.

Dvije godine kasnije u medijima je pročitala da se vodi istraga o osobi iz Ministarstva kulture koja je ženama navodno davala diuretike. "Odjednom je sve imalo smisla, ali bio je to ogroman šok." Podnijela je prijavu i kasnije napustila Francusku.

Sumnje su počele su izlaziti na vidjelo 2018. godine nakon prijave kolege koji je tvrdio da je Nègre pokušao fotografirati noge visokog dužnosnika, a policija je tijekom istrage pronašla tablicu "Eksperimenti" u kojoj je bilježio vrijeme davanja napitaka i reakcije žena.

Godinu dana kasnije otpušten je iz ministarstva i državne službe te stavljen pod formalnu istragu zbog više kaznenih djela, uključujući drogiranje i seksualni napad. Njegova odvjetnica Vanessa Stein odbila je komentirati slučaj dok traje istraga. Unatoč optužbama, Nègre je mogao raditi u privatnom sektoru.

Odvjetnica Louise Beriot, koja zastupa nekoliko žena, smatra da je riječ o slučaju iznimne težine te da dugotrajnost postupka ženama nanosi dodatnu štetu. "Radi se o moći i dominaciji nad ženskim tijelima… kroz poniženje i kontrolu", kaže. Sindikat je upozorio da je ministarstvo i ranije dobivalo pritužbe na Nègrea, a neke od njih bile su i da fotografira ženske noge na sastancima.