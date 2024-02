Vidno ljutit Dodik: "Razgovori koji su počeli u ponedjeljak ne vode nikamo. Svi su se vratili na početne pozicije"

Čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik rekao je u utorak kako nema nikakvog napretka koji bi jamčio da će do kraja tjedna biti usuglašena tri zakona potrebna da bi Europsko vijeće u ožujku dopustilo otvaranje pristupnih pregovora s BiH.

Potkraj prošlog tjedna lideri stranaka koje čine vladajuću koaliciju u BiH načelno su dogovorili da međustranačke radne skupine do 16. veljače usuglase prijedlog tri reformska zakona na kojima inzistira Europska unija kako bi oni bili usvojeni u parlamentu do kraja mjeseca.

Dodik sada tvrdi kako razgovori koji su počeli u ponedjeljak ne vode nikamo. "Svi su se vratili na početne pozicije", kazao je vidno ljutiti Dodik novinarima u Banjoj Luci.

Ravnateljica za Europu i središnju Aziju pri Europskoj službi za vanjske poslove (EEAS) Angelina Eichhorst prošlog je tjedna tijekom posjeta Sarajevu pojasnila kako je za preporuku o otvaranju pristupnih pregovora potrebno da BiH do ožujka u parlamentu usvoji zakone o sprječavanju pranja novca i sukoba interesa te o sudovima.

Uz to je navela i kako je potrebno da BiH do tada otvori pregovore s Frontexom o angažiranju europskih policajaca radi kontroliranja migrantske krize. Ti su pregovori formalno i otvoreni u ponedjeljak i to je jedini europski uvjet što ga je BiH do sada ispunila.

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović inzistirao je da se unutar vladajuće koalicije postigne dogovor i o izmjenama izbornog zakona kojima bi se, uz tehnička poboljšanja, uveo i novi način biranja člana Predsjedništva BiH iz reda Hrvata.

Hrvatski narodni sabor (HNS) u ponedjeljak je objavio radni prijedlog takvih izmjena u kojima stoji kako bi se za člana Predsjedništva BiH birao onaj Hrvat koji, uz opću većinu glasova s područja Federacije BiH, dobije i većinsku potporu u onim županijama u tom entitetu u kojima su Hrvati razmjerna ili apsolutna većina.

Dodik sada tvrdi kako nema napretka u pregovorima, a ozračje u kojemu se sada razgovara nazvao je "apsolutno zatrovanim" pa najavljuje kako stoga u zadanom roku neće biti usvojen niti jedan od potrebnih zakona

Potužio se zbog pritisaka da se odmah i u Domu naroda parlamenta BiH usvoji zakon o sprječavanju pranja novca, kojega je već prihvatio Zastupnički dom.

Iako je BiH izložena riziku da zbog neusvajanja tog zakona dospije na popis država otvorenih za sumnjive financijske transakcije i time se izloži dodatnim rizicima u poslovanju s inozemstvom, Dodik kaže kako bez obzira na inzistiranje iz EU to mora biti dio cjelovitog paketa ili neće biti nikako usvojen.

"Pustite taj europski put. Što to više znači", kazao je Dodik koji tvrdi da Europska unija više nije privlačna, a jedini izlaz za BiH u takvoj situaciji, kako je zaključio, mirna je disolucija pa da nakon toga svatko iz nje krene svojim putem.