Senat odobrio milijarde pomoći Ukrajini i Izraelu, a glavna je tema bio i Trump

Paket inozemne pomoći uključuje milijarde dolara za potporu Ukrajini i sigurnosnu pomoć Izraelu, kao i humanitarnu pomoć civilima u Gazi, na Zapadnoj obali i u Ukrajini.

Zakon je prošao u Senatu unatoč Johnsonovim kritikama zakona, a bivši predsjednik Donald Trump izražavao je protivljenje prijedlogu zakona tvrdeći da bi SAD trebao prestati pružati stranu pomoć ako nije u obliku zajma. Senat je glasovao 70 prema 29, a 22 republikanca glasala su za, uključujući vođu senatske manjine Mitcha McConnella.

Zakon uključuje 60 milijardi dolara za potporu Ukrajini u borbi protiv Rusije, 14,1 milijardu dolara sigurnosne pomoći Izraelu, 9,2 milijarde dolara humanitarne pomoći i 4,8 milijardi dolara za potporu regionalnim partnerima u indopacifičkoj regiji, priopćio je Odbor za odobrena sredstva Senata.

Vođa većine u Senatu Chuck Schumer proslavio je usvajanje zakona, rekavši : "Prošle su godine, možda desetljeća, otkako je Senat usvojio zakon koji tako uvelike utječe ne samo na našu nacionalnu sigurnost, ne samo na sigurnost naših saveznika, već i na sigurnost zapadne demokracije", piše CNN.

Senat je nastavio napredovati u vezi s prijedlogom zakona jer je Trump ustvrdio da SAD ne bi trebao odobravati stranu pomoć ako se ne radi o zajmu, signalizirajući protivljenje zakonu. Trump je također naznačio da će potaknuti rusku agresiju na bilo koju zemlju članicu NATO-a koja ne plaća dovoljno.

Brojni republikanci u Senatu ili su branili ili umanjivali Trumpove komentare o NATO-u u ponedjeljak.

"100 posto sam iza njega", rekao je senator Tommy Tuberville o Trumpovoj izjavi da bi članice NATO-a trebale plaćati svoje dugove ili riskirati da Putin napadne njihovu zemlju.

Republikanac iz Alabame također je sugerirao da bi europski saveznici trebali biti "vrlo zabrinuti" zbog invazije, rekavši da bi se trebali zaštititi i ne oslanjati se na SAD, dodajući da zemlja "ne može zaštititi sve".

Senator Roger Marshall iz Kansasa rekao je da europski saveznici koji su zabrinuti zbog Trumpovih komentara moraju "prijeći preko toga".

