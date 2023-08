VIDEO Vozio autocestom s bikom na suvozačkom mjestu: "Zamolili su ga da vrati životinju kući i napusti grad"

Policajci iz Nebraske u srijedu oko 10 sati zaprimili su poziv u kojem su građani prijavili muškarca koji je vozio autocestom s bikom koji je bio na suvozačevu mjestu. "Mislili su da će to biti tele, nešto malo ili nešto što bi zapravo stalo u vozilo", rekao je policijski kapetan Chad Reiman, prenosi New York Post.

