VIDEO "Svi u ovoj sobi trenutačno su u velikoj opasnosti": Trump opet šokirao gledatelje

Bivši američki predsjednik Donald Trump u intervjuu za Fox News komentirao je opasnost od izbijanja nuklearnog rata te rekao kako bi "samo jedna bomba mogla uništiti New York i Južnu Karolinu".

Pročitajte i ovo Zlokobna poslastica Stručnjaci tvrde da slatkiš koji je popularan među djecom može izazvati rak: Neke zemlje zabranile su upotrebu sporne tvari kao boje za hranu

Tijekom intervjua s Laurom Ingraham Trump je rekao da je zabrinut zbog sigurnosti svojih pristaša.

Trump: I worry about their safety too. These people, everyone in this room is in great danger. We have a nuclear weapon that if you hit New York, South Carolina is gone pic.twitter.com/qhMiUP05hW