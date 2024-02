Trump predstavio liniju tenisica dan nakon što je kažnjen s 355 milijuna dolara

Nekadašnji američki predsjednik Donald Trump predstavio je novu liniju tenisica dan nakon što ga je njujorški sudac kaznio.

Sud u New Yorku Trumpa je kaznio gotovo s 355 milijuna dolara u građanskom postupku za prijevaru.

Bivši predsjednik jučer je na Sneaker Conu u Philadelphiji predstavio svoj novi model tenisica nazvan "Never surrender high-top senaker" (Nikad predaja, visoke tenisice).

Dok se obraćao okupljenima, na podiju je izložio par tenisica zlatne boje, koje je na svojoj novoj web-stranici reklamirao po cijeni od 399 dolara.

Trump's new scam to sell $399 sneakers to his obese, dumbed down sycophants might finally be the last straw.



The wannabe dictator gets booed for one of his most ridiculous grifts ever.

pic.twitter.com/mWZZUWCife