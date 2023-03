Zgrada u gradu Mansoura u Dohi urušila se u srijedu ujutro te je jedna osoba poginula.

Ministarstvo unutarnjih poslova Katra navelo je da se radi o četverokatnici u naselju Bin Durham te da je sedmero ljudi preživjelo urušavanje.

Pretražuju se ruševine kako bi se provjerilo ima li preživjelih, rekle su vlasti.

Zasad nije poznato što je uzrok urušavanja zgrade. Stanovnik tog naselja potvrdio je urušavanje za Qatar Day rekavši: "Dio konstrukcije srušio se na trokatni objekt odmah pored njega. Cijelo je područje ograđeno i nikome nije dopušteno da uđe u zgrade."

A video showing the collapsed building in Mansoura was shared by a member of the community. #Qatar #Doha #BreakingNews #BreakingQatarNews #Mansoura #AlMansoura #QatarDayNews #QatarDay pic.twitter.com/tTFkCEg9ev

Drugi stanovnik izjavio je da se zgrada urušila oko 8:18 ujutro i da je cijelo područje ograđeno te da spasioci pretražuju područje.

The Ministry in a statement on social media said, "Seven people have been rescued from a four-storied residential building that collapsed in Bin Durham area, while one person has dued pic.twitter.com/xvigM3qvih