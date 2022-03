Nakon eksplozije u ukrajinskom gradu Kalynivka strahuje se od širenja kemikalija.

Već je 13. dan rata u Ukrajini, a svijet svakodnevno obilaze snimke i fotografije razrušenih gradova.

Među novijim videom, vidi se eksplozija u ukrajinskom gradu Kalynivka. ''Tamni oblak dima provlači se kroz šumovit rub grada. Crno-plavi kontejneri razbacani su posvuda.

Čuvar susjednog skladišta kamiona rekao nam da je to skladište kemikalija'', objavio je na Twitteru novinar Los Angeles Timesa Marcus Yam.

An explosion just rocked the town of Kalynivka, #Ukraine. A dark plume of smoke weaves through the forested edge of town. Black and blue containers scatter all over. Security guard for truck depot next door tells us that it is a storage facility for chemicals. #UkraineRussianWar pic.twitter.com/RzBuvuvrSZ